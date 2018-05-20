Çin ve ABD, gümrük vergisi konusunda anlaştı

Reuters'ta yer alan habere göre Mnuchin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow tarafından yapılan açıklamada, Çin ve ABD'li heyetlerin iki ülke arasında ticari dengesizlikleri ortadan kaldıracak genel bir çerçeve üzerinde anlaşmaya vardıkları belirtildi.

Mnuchin, Fox News'e verdiği röportajda "Ticari savaşları durduruyoruz. Şu an için gümrük vergilerini değiştirme konusunu askıya aldık. Vardığımız anlaşmayı hayata geçirme üzerinde çalışıyoruz." dedi.

OLUMLU KATKI YAPMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Washington'da beş gün süren ticaret görüşmeleri sonunda yapılan ortak açıklamada ise Çin'in ticaret dengesizliğini azaltmak için ABD'den daha çok mal ve hizmet alma sözü verdiği bildirildi. Bu durumun ABD'nin büyümesine ve istihdamına olumlu katkı yapması bekleniyor.

Açıklama Pekin yönetiminin en üst düzey ekonomi yetkilisi Liu He ile Amerikan Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, Washington'da beş gün süren ticaret görüşmeleri sonunda yapıldı.

TİCARET AÇIĞININ AZALTILMASI HEDEFLENDİ

Ortak bildiride "Taraflar Çin'in ABD'den tarım ve enerji ürünleri ithalatında anlamlı bir artışta anlaştı. Bu ABD'nin büyümesine ve istihdamına olumlu katkı yapacak" denildi. ABD, bu adımın Çin ile arasındaki yıllık 335 milyar dolarlık ticaret açığını kademeli olarak düşüreceğini belirtti. Beyaz Saray'dan yapılan daha önceki açıklamalarda, ticaret açığını 200 milyar dolar azaltmanın hedeflendiği belirtilmişti.