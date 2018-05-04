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'Çin ve Türkiye ortaklığı giderek artacak'

Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Zengxian Liu, 'Çin ve Türkiye arasındaki stratejik ilişkiler son yıllarda tırmanışa geçti. İki ülke arasındaki ilişkinin bu seviyeden daha da üste çıkacağını ve her geçen gün artacağını tahmin ediyoruz.' dedi

'Çin ve Türkiye ortaklığı giderek artacak'
Ege Sanayici ve İşadamları Derneği (ESİAD) tarafından İzmir'de bir otelde düzenlenen "Dünya Ekonomisinde Yeni Oyun Kurucu Çin'in Sunduğu Fırsatlar" panelinin açılışında konuşan Liu, geçen yıl Çin'in önemli kararlar aldığını, bu süreçte Çin hükümetinin kalkınma yol haritasını belirlediğini dile getirdi.

Yeni dönemde Çin'e özgü siyaset düşüncesinin belirlendiğini, 2018'in Çin'in dışa açılımının 40. yılı olduğunu anlatan Liu, gelecekte Çin'in daha çok inovasyon yatırımları yapacağını vurguladı.


TIRMANIŞA GEÇTİ


Çin hükümetinin yeni tip uluslararası ilişkiler oluşturmaya çalıştığını belirten Zengxian Liu, "Çin ve Türkiye arasındaki stratejik ilişkiler son yıllarda tırmanışa geçti. İki ülke arasındaki ilişkinin bu seviyeden daha da üste çıkacağını ve her geçen gün artacağını tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.


İZMİR'DE DAHA ÇOK ÇİNLİ YATIRIMCI GÖRMEK İSTİYORUZ' 

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri de Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacminin 26 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Bunun 23 milyar dolarının ithalat, 3 milyar dolarının ise ihracat olduğunu dile getiren Sivri, şunları kaydetti:

'Çin'e ihraç ettiğimiz ürünleri katma değeri yüksek ürünlerle çeşitlendirmeliyiz. Ayrıca Çinli firmalarının ülkemizde halihazırda 2 milyar dolar olan yatırımlarını yenilenebilir enerji ve altyapı başta olmak üzere sağlık, biyoteknoloji gibi sektörlerde de artırmalarını bekliyoruz. İzmir'de daha çok Çinli yatırımcı görmek istiyoruz.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Ticari Müsteşarı Sangfeng Huang ise Türkiye'nin 2023 hedefine dikkati çekerek benzer tarihli hedeflerin Çin'de de olduğunu söyledi.


Aynı hedefe ulaşmak için işbirliğinin önemini vurgulayan Huang, "Çin'in Türkiye'ye verdiği önem ikili görüşmelerden belli. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in en çok görüştüğü liderlerin başında Recep Tayyip Erdoğan geliyor.

Önümüzdeki günlerde bürokrat düzeyinde yeni görüşmeler olacak. Bu görüşmeler sayesinde ilişkilerin daha da kuvvetleneceğini düşünüyorum.' ifadesini kullandı.


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