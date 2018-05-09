Çin yer gözlem uydusu Gaofın-5’i uzaya gönderdi

Can Hakman

ajansının haberine göre,tarafındangözlem uydusu projesi kapsamında tasarlanan ve geliştirilen, Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzun yürüyüş 4C roketiyle uzaya gönderildi.Hava kirliliği ve sera gazı salınımının yanı sıra üzerine yüklü gelişmiş izleme ekipmanlarıyla atmosfer ve yer kürede kapsamlı gözlem yapabileceği kaydedilen uydunun yüksek çözünürlükte görüntü alma teknolojisine sahip olduğu vurgulandı.'ndan Vang Çiao adlı bir yetkili de uydunun yer altındaki su ile çeşitli madenleri tespit edebileceğini ve ülkenin gözlem, keşif, doğal afet önleme çalışmalarına yönelik güvenilir veri sağlayacağını belirtti.Gaofın uydu projesi Çin'in yüksek çözünürlüklü uydu verisi konusunda dışa bağımlılığını azaltmak için 2010 yılında başlamıştı. Gelecek yıl dauydusunun yörüngeye fırlatılması planlanıyor.AA