Cinayet 14 yıl sonra çözüldü... 10 bin TL verip kardeşini öldürttü!

Fatsa'da 2004 yılında Mehmet Işık evinin önünde av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Bütün araştırmalara rağmen cinayetin nedeni ve failleri ortaya çıkarılamadı.

KATİL KOMŞUSU ÇIKTI

Faili meçhul kalan cinayetin aydınlatılması için 14 yıl sonra yapılan araştırmada, Mehmet Işık'ı arsa yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan kardeşi Ahmet Işık’ın azmettirdiği komşusu Yıldıray Kavraz’ın öldürdüğü ortaya çıktı.

KARDEŞİ DE CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Ahmet Işık’ın da 2015 yılında cinayete kurban gittiği belirlendi.

Jandarmanın yaptığı çalışmada, Mehmet Işık’ın öldürüldüğü tüfek kardeşi Ahmet Işık’ın evinde gömülü bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Araştırma sonucu elde edilen deliller ve istihbari çalışma ile cinayet şüphelisi Yıldıray Kavraz, Fatsa ilçesinde çalıştığı iş yerinde dün jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

10 BİN LİRA KARŞILIĞINDA ANLAŞTI İDDİASI

Ahmet Işık’ın ağabeyi Mehmet Işık’ı öldürmesi için Yıldıray Kavraz’la 10 bin lira karşılığında anlaştığı iddia edildi. Bugün adliyeye sevk edilen Yıldıray Kavraz tutuklanarak cezaevine gönderildi.



