Cinayet hükümlüsü firariyi falçata yakalattı

Can Hakman

Olay,'nınilçesinde meydana geldi. Mehmet Taşdemir, dün'te aralarında husumet olduğu öğrenilen E.P ile karşılaştı.İkili arasında başlayan tartışmanın ardından Taşdemir, falçata ile E.P'yi başından hafif şekilde yaralayarak olay yerinden uzaklaştı.Polis, olayın şüphelisi Taşdemir'i kısa sürede ilçe merkezinde yakaladı. İfadesi alınmak üzere İznik ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının üzerinden kimlik çıkmadı.Taşdemir'in verdiği bilgilerden şüphelenen polis, soruşturmayı derinleştirince gerçek ortaya çıktı. Zanlının 1998 yılında İzmir'de işlediği cinayet nedeniyle 20 yıla yakın hüküm giydiği ve cezasının geri kalanını çekmek üzere 4 yıl önce nakil olduğu açık cezaevinden firar ettiği anlaşıldı. Adliyeye sevk edilen cezaevi firarisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İHA