Cinayet sonrası kundaklama... İlçe gergin polis teyakkuzda

TAHLİYE EDİLDİ

Oğuz Ekici

Merkez Sur ilçesi Alipaşa Mahallesinde dün akşam saatlerinde öldürülen Yusuf Güneş'in cinayet zanlılarına ait olduğu iddia edilen 4 ev, bugün saat 17.30 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine, çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa süreli çalışmayla söndürdü.Bu arada, dünkü olayı ÿardından mahallede gerginlik yaşandığı, cinayeti işleyenlerle bağlantısı olduğu öne sürülen ailelerin evlerini tahliye ettiği belirtildi. Mahallede, polisin zırhlı araçlarla aldığı geniş güvenlik önlemi sürüyor.