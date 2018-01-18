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Cinayet sonrası kundaklama... İlçe gergin polis teyakkuzda

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde dün öldürülen Yusuf Güneş'in cinayet zanlılarına ait olduğu belirtilen 4 evin kundaklandığı iddia edildi

Cinayet sonrası kundaklama... İlçe gergin polis teyakkuzda
Merkez Sur ilçesi Alipaşa Mahallesinde dün akşam saatlerinde öldürülen Yusuf Güneş'in cinayet zanlılarına ait olduğu iddia edilen 4 ev, bugün saat 17.30 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine, çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa süreli çalışmayla söndürdü.

TAHLİYE EDİLDİ


Bu arada, dünkü olayı ÿardından mahallede gerginlik yaşandığı, cinayeti işleyenlerle bağlantısı olduğu öne sürülen ailelerin evlerini tahliye ettiği belirtildi. Mahallede, polisin zırhlı araçlarla aldığı geniş güvenlik önlemi sürüyor.


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