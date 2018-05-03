Cinayet şüphelilerini 'deri şapka' yakalattı

Antalya'da, Ömer Aksoy'u (31) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Abdil C. (26) ile olay anında yanında olan Yunus K. (26) ve Turgay Ç. (27) gözaltına alındı. Polis şüphelileri olay anında Abdil C.'nin taktığı siyah deri şapkadan teşhis ederek yakaladı

Cinayet şüphelilerini 'deri şapka' yakalattı
Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki olay, geçen pazartesi günü saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Taksiyle mahalleye gelen 3 kişi, iddiaya göre tartıştıkları Ömer Aksoy'u çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ayak ve kollarından bıçaklanan Ömer Aksoy, sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesi'ne oradan da özel bir hastaneye götürüldü. Aksoy, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının 'Şüphelilerden birisi siyah deri şapka takıyordu' ifadesi üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını bu yönde incelemeye aldı. Polis ekipleri, plakasız ve sürücü koltuğunda siyah deri şapka takan bir kişinin oturduğu taksinin olaydan bir saat sonra Serik ilçesine gittiğini belirledi. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonunda aracı kullanan Abdil C. ile olay sırasında yanında bulunan Yunus K. ve Turgay Ç.'yi dün gece Serik'te gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifadelerinde uyuşturucu almak için Yeşildere Mahallesi'ne gittiklerini, Ömer Aksoy'un da kendilerini, "Karışmayın, o iş bende" diyerek gasp etmeye çalıştığını, bu nedenle aralarında kavga çıktığını iddia etti. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda yaşamını yitiren Ömer Aksoy'un uyuşturucu kullanmaktan poliste çok sayıda kaydı bulunduğu kaydedildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İstanbul Beykoz'da değnekçi dehşeti!

İstanbul Beykoz'da değnekçi dehşeti!
Beykoz’da değnekçi dehşeti

Beykoz’da değnekçi dehşeti
İlk önce bıçakladılar, sonrasında öldüresiye dövdüler

İlk önce bıçakladılar, sonrasında öldüresiye dövdüler
Sultanbeyli'de sıkıştırılan araç su kanalına uçtu

Sultanbeyli'de sıkıştırılan araç su kanalına uçtu
Davulcular sağlıkçılara karşı: 'Ben bunu nasıl iyi edeceğimi biliyorum'

Davulcular sağlıkçılara karşı: 'Ben bunu nasıl iyi edeceğimi biliyorum'

"15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak" diyerek 35 bin lira dolandırdılar
Somali’de sel felaketi: en az 20 ölü

Somali’de sel felaketi: en az 20 ölü
12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı

12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı
Herkes cesedin şokunu yaşadı, o çayını içti!

Herkes cesedin şokunu yaşadı, o çayını içti!

Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!

Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!
43 kişi ölümden döndü

43 kişi ölümden döndü