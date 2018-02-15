Cinayet şüphelisi suç örgütüne operasyon: 2 kişi tutuklandı

Zeytinburnu'ndaki cinayete karıştıkları ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Cinayet şüphelisi suç örgütüne operasyon: 2 kişi tutuklandı
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Şubat'ta Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 65. Sokak'ta 60 yaşındaki Faruk Döner'in uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri Döner cinayetiyle bağlantıları olduğu iddia edilen 7 şüpheliye 5 Şubat'ta operasyon düzenlenerek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün akşam saatlerinde Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Bahri Örnek ve Yunus Güler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. 
 
KALABALIKTA AYAĞINA ATEŞ ETMİŞLERDİ

Tutuklanan şüphelilerden, Bahri Örnek'e 28 Ocak Pazar günü Zeytinburnu 58'inci Bulvar Caddesi üzerinde kalabalık arasında yürürken Ahmet Burak G. tarafından ateş açılmış. Olayda Örnek ve caddede yürüyen 1 kadın ve 1 çocuk da bacaklarından yaralanmıştı. Ahmet Burak G.'de çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. 

DHA


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