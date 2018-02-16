Cinayet var sorumlu yok

Konya Karatay’da 30 Ocak’ta annesi ve 3 kardeşiyle yolda yürüyen Muhammet Karabakan’ın (5) üzerine; sökülüp duvar dibine bırakılmış dev reklam panosu devrilmişti. Başından ağır yaralanan çocuk yoğun bakıma alınmıştı. Muhammet dün öldü

Cinayet var sorumlu yok

DEV İHMALİN KURBANI


Panoyu kaldırıma bıraktığı öne sürülen oto galerisi sahibi Süleyman B. adli kontrolle serbest kalmıştı. Panonun sökülmesi konusunda Süleyman B. ve Karatay Belediyesi birbirlerini suçladı. Aile sorumlunun bir an önce bulunmasını istiyor.



UTANMAZ SAVUNMA


İzmir’de geçen 15 Ağustos’ta kreş servisinde unutulan Alperen Sakin (3) havasızlıktan ölmüştü. Servis şoförü Tamer İşgören (47) ve kreşin sahibi olan eşi Yurdagül İşgören tutuklanmıştı. Servis hostesi Dilara K. (17) tutuksuz yargılanıyordu. Dün duruşma vardı. 14’er yıl hapisle yargılanan İşgören çiftinin avukatı, Alperen’in ölümünün ‘Allah’ın takdiri’ olduğunu söyleyince tepki çekti. Duruşma ertelendi.


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