Cinayet zanlısı cezaevinden izinli çıktı, karısını öldürdü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan mahkum, eşini bıçaklayarak öldürdü

05 Mayıs 2018, Cumartesi 20:11
Cinayet zanlısı cezaevinden izinli çıktı, karısını öldürdü
Olay Eşref Dinçer Mahallesi Şeker Sokakta meydana geldi. 2013 yılında Gemlik'te simitçi cinayetinin faili Mehmet H.A. (34), eşi Çiğdem Alpaslan'ı evinin balkonunda bıçaklayarak ağır yaraladı.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI


112 ambulansı ile Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 3 çocuk annesi genç kadın kurtarılamadı. 

CEZAEVİNDEN 5 GÜN İZİN ALDI


Olaydan sonra kaçmaya çalışan cinayet zanlısı Mehmet Hanifi A, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

Mehmet Hanifi A’nın, 2013 yılında Gemlik'te simitçi Coşkun Parlak'ın öldürülmesiyle alakalı tutuklu olduğu Bandırma Cezaevi’nden 5 gün izin aldığı öğrenildi. 

BURSA (İHA) 


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