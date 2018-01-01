Cinayet zanlısı yılbaşı eğlencesinde yakalandı

Kars’ta 1’i yabancı uyruklu kadın 2 kişinin öldürülmesi, 5 kişinin de yaralanması olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan zanlı, yılbaşında eğlenirken gözaltına alındı

Cinayet zanlısı yılbaşı eğlencesinde yakalandı
Kars-Ardahan Karayolu üzerinde yer alan bir eğlence merkezinin önünde, 5 Temmuz 2017’de Bünyamin Üreyil’in öldürüldüğü, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile aynı güzergahtaki bir başka eğlence merkezindeki otel odasında, Kasım 2017’de Azerbaycan uyruklu Aydan B’nin tabancayla öldürülmesi olayına karıştığı belirtilen Serkan Ç, polis ekiplerince takibe alındı.

OPERASYON DÜZENLENDİ


Yılbaşı eğlencesi için aynı bölgede bulunan ve her iki olayın yaşandığı eğlence merkezlerine de yakın olan ayrı bir eğlence mekanına gelen Serkan Ç’in yakalanması için Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile Özel Harekat timlerince operasyon düzenlendi.

ÜZERİNDEN TABANCA VE UYUŞTURUCU ÇIKTI


Operasyon sonucunda zanlı Serkan Ç, üzerinde 1 tabanca, 14 mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ile yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

15 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI


Operasyonda, zanlıyı saklamak için polisi engellemeye çalıştıkları öne sürülen 15 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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