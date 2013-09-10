Cinayetin fotoğrafı!

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA KUTLANACAKTI



Büyük bir gövde gösterisine hazırlanıyorlardı. Yalnızca Sultanahmet'te toplanan kalabalığa bakmak bunun için yeterliydi. 2020 Olimpiyatlarının Türkiye'de yapılacağı kararı açıklanır açıklanmaz neler yaşayacağımızı Avrupa Birliği (AB) Bakanı Egemen Bağış'ın şu cümleleri gayet sarih bir şekilde ortaya koyuyordu: "Eğer İstanbul kazanmış olsaydı, bugün kutlamalar sadece İstanbul ’da değil, Saraybosna’da, Şam’da da, Musul’da da, Bakü’de de, dünyanın dört bir yanında kutlamalar gerçekleşiyor olacaktı."

HAYAL KIRIKLIĞI ÖFKEYE DÖNÜŞTÜ



Türkiye kazanamadı ve dünya çapında kutlama hazırlığı yapanların hayal kırıklığı öfkeye dönüştü. 600 kişilik çıkarma ile her şeyi yoluna koyacaklarına inananlar kaybettiğimiz anda sinirlerine hakim olamadılar. Muktedir oldukları halde mağduriyetten kazandıklarını kaybetmemek adına yine aynı role soyunmak için bir an bile tereddüt etmediler.

'GEZİCİLER AMACINA ULAŞTI'



Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, "Bir yanda Türkiye için 16 saat kesintisiz uçarak gecesini gündüzüne katanlar, öte yanda Türkiye kaybetti diye kına yakanlar. Kına stokları tükenmiş!" derken ötekileştirmeyi kullanarak kaybedilen olimpiyatları ve başarısız girişimi unutturmaya çalışıyordu. Kimileri de başarısız sonucu 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları sonuçlarının açıklanmasına saatler kala İngilizlerin uluslararası haber ajansı Reuters'in İstanbul'u tanıtan fotoğraflarına bağlıyordu.

"Gezi Parkı ’nı bahane ederek her fırsatta İstanbul ’u terörize eden ve olimpiyat adaylığı aleyhinde propaganda yapan gruplar amacına ulaştı" cümleleriyle meseleyi ortaya koymaya çalışan zihniyet de bu ötekileştirmenin değirmenine su taşımakta gayet mahirdi.

'BİZ VE ONLAR' EDEBİYATI SAHNEDE



Mevzu olimpiyattan çıkıp yine "biz" ve "onlar"a gelirken dün gece ODTÜ protestolarına destek vermek ve ‘Gezi Parkı ’ eylemlerinde vurularak hayatını kaybeden Abdullah Cömert ’in faillerinin bulunması için düzenlenen gösteride 22 yaşındaki Ahmet Atakan öldürüldü.

22 YAŞINDA KALDI



Görgü tanıkları Atakan'ın 'polisin attığı biber gazı kapsülüyle' öldüğünü anlattı. Celal Bayar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü mezunu Ahmet Atakan'ı tanıkların anlatımına göre "kahramanlık destanı" yazdığı dillendirilen polislerin attığı biber gazı kapsülü öldürdü. Memleketteki her türlü olumsuzluğu muhalefetin sırtına yüklemeyi adet edinenler olimpiyatı alamamanın faturasını da 'onlar'a kestiler. Bu ötekileştirmenin son kurbanı ise 23 yaşını göremeyecek olan Ahmet Atakan oldu.