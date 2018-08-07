Çin’in kuzeyindeki Şensi bölgesinde yer alan Donggou köyü, garip bir doğumla sarsıldı.

4 GÖZÜ 2 YÜZÜ VAR!

Sağlıklı bir inek; dört gözü ve iki yüzü bulunan bir buzağı doğurdu.

Annesinin karnındayken genetik mutasyona uğradığı tahmin edilen yavrunun fotoğrafları, dünyada ses getirdi.

(Fotoğraflar: Asia Wire)

'DİĞER YAVRULAR NORMAL DOĞDU'

İneğin sahibi Feng Wenhong, “Diğer yavrular normal doğdu. Bu yavru da normal gözüküyordu. Ancak kafasının normalden büyük olduğunu fark ettiğimde iki yüzü olduğunu gördüm. İki ağzından da su içebiliyor ama ayağa kalkamıyor” dedi.