Çin'de maden kazası: 4 ölü, 9 kayıp
Çin’in Guizhou eyaletinin Guiyang bölgesinde kömür madeninde meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği, göçük altındaki 9 madenciye ise henüz ulaşılamadığı bildirildi
Panzhou şehrindeki Zimujia kömür madeninde meydana gelen kazada 4 madencinin cenazesine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri, patlama meydana geldiğinde madenin içinde bulunan 9 madenciye henüz ulaşamadıklarını bildirdi. Patlamanın sebebinin henüz bilinmediğini söyleyen kurtarma ekipleri, soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İHA