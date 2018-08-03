Çin’den ABD’nin ek vergi tehdidine misilleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal edilen 200 milyar dolar değerindeki ürünlere getirilecek yüzde 10’luk tarife oranının yüzde 25’e çıkarılması talimatına Pekin’den misilleme geldi. ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, çarşamba günü yaptığı açıklamada Başkan Trump’tan Çin’in yaptığı misillemeler nedeniyle söz konusu tarife oranlarını yükseltme talimatını aldığını açıklamıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, ABD ürünlerine ek gümrük tarifesi getirilmesinin planlandığı söz konusu vergi oranlarının yüzde 5 ila 25 arasında değişeceği belirtildi. Açıklamada, "Vergi tedbirlerinin uygulanma tarihi ABD’nin eylemlerine bağlı olacaktır ve Çin diğer karşı tedbirleri alma hakkını da saklı tutmaktadır’’ denildi. Bakanlığın açıklamasında, "Herhangi bir tek taraflı tehdit ya da şantaj sadece ihtilafların yoğunlaşmasına ve tüm tarafların çıkarlarının zarar görmesine yol açacaktır" ifadesi kullanıldı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de bugün Singapur’da yaptığı açıklamada, ABD’nin amacına ulaşamayacağını belirterek, Washington’ın "Ne ekerse onu biçeceğini" söylemişti.

Diğer yandan, bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang da, "ABD’yi aklın yoluna dönmeye ve sorunu çözmek için doğru koşulları oluşturmak üzere hatalarını ortadan kaldırmaya çağırıyoruz’’ dedi.

İHA