Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rın Guoçiang, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Çin'i Güney Çin Denizi'ni silahlandırmaya devam etmesine ilk yanıt olarak Çin donanmasını 2018 Pasifik Kıyısı (RIMPAC) Tatbikatına davet etmemesine ilişkin "ABD'nin bu eylemi yapıcı değil. Herhangi bir zamanda iletişim kapılarını kapatmak iki ülke arasında güven ve işbirliğini teşvik etmeye yardımcı olmayacaktır." dedi.

Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki ilgili alanlar üzerinde tartışılmaz egemenlik hakları olduğunu savunan Sözcü Rın, Pekin yönetiminin ilgili bölgede yaptığı inşa ve savunmaya yönelik faaliyetlerin meşru hakları olduğunu belirtti.

Çin'in ilgili bölgede yaptığı inşa faaliyetlerinin bölgeyi askerileştirmekle alakası olmadığını belirten sözcü, ABD'nin bu konuda "sorumsuzca söylemlerde bulunmaya" hakkı olmadığını söyledi.

"Davet edilmek ya da edilmemek Çin’in Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı koruyucu bir rol oynamasını, kendi güvenlik çıkarlarını ve egemenliğini koruma kararlılığını değiştirmeyecektir." yorumunda bulunan Rın, sağlıklı askeri ilişkiler geliştirmenin iki ülkenin çıkarına olduğunu belirterek, ABD'nin büyük resme odaklanmasını, sorunları uygun şekilde ele almasını ve kazananı olmayan bir zihniyeti terk etmesini beklediklerini ifade etti.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang da bakanlıkta düzenlediği günlük basın toplantısında, Güney Çin Denizi'nde egemenlik haklarını koruma çerçevesinde normal inşa faaliyetlerini yürüttüklerini belirterek, ABD'nin bu konuda Çin'e söz söyleme yetkisinin olmadığını söyledi.

Sözcü Lu, ABD'nin bir iki değişim projesini kullanarak Çin'i kendi haklarını bırakmaya zorlamasının gerçekçi olmadığını ve bu zorlamanın boşa çaba harcamak olduğunu dile getirdi.

ABD Savunma Bakanlığı Pasifik Komutanlığı (PACOM) masasında görevli sözcü Yarbay Christopher Logan, dün yaptığı açıklamada, "Çin'in Güney Çin Denizi'ni silahlandırmaya devam etmesine ilk yanıt olarak Çin'i, Halk Özgürlük Ordusu (Çin ordusu) Donanmasını 2018 Pasifik Kıyısı Tatbikatına davet etmedik." ifadelerini kullanmıştı.

Logan ayrıca Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı Spratly Adası'na gemi savar füzeleri, karadan havaya füze sistemleri ve elektronik sinyal karıştırıcılar yerleştirdiğine dair ABD'nin elinde güçlü kanıtlar bulunduğunu öne sürmüştü.

GÜNEY ÇİN DENİZİ

Kıyı ülkelerini egemenlik tartışmaları nedeniyle karşı karşıya getiren uluslararası sularda Çin ile Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan da hak iddia ediyor.

Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri ile arasında gerginliğe sebep oluyor.

AA