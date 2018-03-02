Cindy davasında karar çıktı



"CEZALANDIRILMALARINI TALEP EDERİM"



"İŞKENCELERİN BOYUTU ARTMAKTADIR"



BERAAT KARARINA SUÇ DUYURUSU



İDDİANAME

Can Hakman

Sarıyer Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki "Cindy" isimli köpeğin dövülerek kafatasının kırılmasına ilişkin, rehabilitasyon merkezinde görevli iki kamu görevlisinin "Görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, olay tarihinde Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdür Vekili olan sanık Ayhan Akbulut hakkında beraat kararı verdi. Diğer sanık Cihan Yaşar hakkındaki dava ise ölmüş olması nedeniyle düşürüldü. Sanık Ayhan Akbulut'un ise kendi isteğiyle emekliye sevk edildiği de tutanağa geçti. Sanık Akbulut beraat ettiği duruşmaya katılmadı.İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklardan Akbulut katılmadı. Şikayetçi avukat Özen Erdoğan ve avukat Zeynep Güver ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına 5 avukat da duruşmada hazır bulundu.DHA'nın haberine göre şikayetçi avukat Özen Erdoğan, Sarıyer Belediyesi tarafından Cindy'in kafasını kırdığı iddia edilen taşeron işçi Adem İnce'nin tazminatı ödenerek sözleşmesinin feshedildiğini belirterek "Adem İnce'nin eylemi iş hukukuna göre haklı fesih nedenidir. Bu nedenle işveren tarafından tazminat ödenmeksizin iş akdine son verilmelidir. Bu durumda gösteriyor ki belediye tarafından bu durum örtbas edilmeye çalışılmaktadır. Sanıkların suçları sabittir cezalandırılmalarını talep ederim" dedi. Diğer şikayetçi Zeynep Güver ise Adem İnce'ye tazminat ödenerek adeta ödüllendirildiğini, oysa Adem İnce'nin köpeğin kafasına 9 platin takılmasını gerektirecek şekilde yaraladığını ve bu yaralamanın etkilerinin halen devam ettiğini söyleyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına avukat Yasemin Babayiğit sanıkların eyleminin sabit olduğunu belirterek "Olay sadece bir hayvanın hakkının korunmasına ilişkin değildir. Mahkemenin vereceği karar emsal nitelikte olacaktır. Belediyelerin bünyesindeki barınma merkezindeki birçok görevli veterinerlik görevine başlarken ettikleri yeminin aksine görevlerinin kendilerine vermiş oldukları yükümlülükleri kasten ihlal etmektedir. Sanıklara ceza verilmemesi durumunda işkencelerin boyutunu artmaktadır. Bu nedenle sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.Mahkeme, sanık Ayhan Akbulut hakkında atılı suç yönünden kasıt ya da taksirinin bulunduğuna dair her türlü şüpheden uzak, somut delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi. Ölen sanık Cihan Yaşar hakkındaki davanın düşürülmesine de karar veren mahkeme, tanık beyanlarına göre hayvanlara eziyet, kötü muamele, tedavilerinin yapılmasındaki ihmal iddialarıyla ilgili olarak Sarıyer Belediyesi Rehabilitasyon ve Kısırlaştırma Merkezi sorumluları ve çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına da hükmetti.İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Ayhan Akbulut'un Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdür Vekili olduğu, sanık Cihan Yaşar'ın da Sarıyer Belediyesi Rehabilitasyon ve Kısırlaştırma Merkezi'nde çalışan işçi ve veteriner hekimlerin denetlenmesi ile çalışma koşullarının kontrol edilmesinden sorumlu olduğu belirtiliyordu. Her iki sanığın da kamu görevlisi olduğu ifade edilen iddianamede, taşeron firma personeli Adem İnce'nin 5 Nisan 2016 tarihinde Cindy isimli Golden Retriever cinsi bir köpeği döverek kafatasını kırdığı iddia ediliyordu. Aynı gün bu kişi hakkında gerekli idari para cezası uygulanmasının temin için kolluğa haber vermeleri gerekirken görevlilerin gereklerini yapmakta ihmal ve gecikme gösterdikleri anlatılan iddianamede, görevlerini kötüye kıllandıkları, Adem İnce hakkındaki idari para cezasının da 22 Nisan 2016 tarihinde uygulanabildiği ifade ediliyordu. İddianamede sanıkların "Görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyordu. Cindy'i döven Adem İnce hakkında da idari para cezası verilmiş, iş akdi sona erdirilmişti.Hatırlanacağı üzere davanın önceki duruşmalarında tarfalar tartışmışi tartışma kavgaya dönmüştü.