Çingeneler Zamanı Adana ve Gaziantep'te

Elif Bayram

İlk turnesini İzmir’de yapan Çingeneler Zamanı müzikali seyirciden tam not aldı. Müzikal, Gaziantep Tiyatro Festivali kapsamında 20 Ocak Cumartesi günü saat 20.00’da Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesinde, 21 Ocak Pazar günü saat 16.00’da ise Adana Tiyatro Günleri çerçevesinde Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda sevenleriyle buluşacak. Filmden esinlenerek oluşturulan müzikal Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde her ay sergilenecek. Müzik yönetmenliğini Canan Güncer’in üstlendiği müzikal Türkiye’nin birçok şehrinde turneye çıkmaya devam edecek.1988 yılında Emir Kusturica’nın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiğini Çingeneler Zamanı filmi sinema eleştirmenleri tarafından bir başyapıt olarak kabul görüyor. Film, 1980’lerin Yugoslavya’sında neşe içinde yaşayan ama hüzünlerini saklayan çingenelerin aşklarını, ayrılıklarını ve yaşadığı acıları anlatıyor. Çingeneler Zamanı müzikalinde, Banu Kırbağ, Cenk Yüksel, Andre Primavera, Canan Güncer, Ali Kemal Aydın, Seda Kement, Gamze Metin, Mehmet Kır, Nilüfer Ömürlü, Ayca Ergün, Erhan Yaman, Sibel Kuşi Yalkı, Esra Uzun, Murat Yaşar Özdemir, Emre Kurtul, Arzu Kurnaz, Vural Bingöl gibi birbirinden yetenekli dansçı, müzisyen ve oyuncular yer alıyor.