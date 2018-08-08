Çin'in dış ticaret fazlası Temmuz'da 28.09 milyar dolara geriledi

Çin'in dış ticaret fazlası Temmuz'da 28.09 milyar dolara geriledi Çin’in dış ticaret fazlası Temmuz’da 28 milyar dolara geriledi. Beklenti Çin’in 39.33 milyar dolar dış ticaret fazlası vermesiydi.