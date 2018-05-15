İki sence önce Tibet Mastifi cinsi köpek yavrusu aldığını düşünen aile, hayvanın iki ayak üzerinde yürümeye başlamasıyla şüpheye düştü. Independent'ın haberine göre ayının sahibi olan Su Yun, Çin medyasına yaptığı açıklamada her gün iki kova erişte ve bir kutu meyve ile beslenen hayvanın, bir köpeğe göre ne kadar çok yediğine sürekli şaşırdığını söyledi. Ancak aile hatalarını hayvanın iki ayak üzerinde yürümeye başlamasıyla birlikte anladı.





Çin'in Yunnan Eyaleti Kumming Şehri yakınlarında yaşayan Yun, hayvanın büyümeye başlamasıyla daha çok ayı gibi görünmeye başladığı ve ayılardan korktuğunu söyledi.





Ailenin talebi üzerine hayvan, Yunnan Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi'nde koruma altına alındı. Yetkililer tarafından çekilen görüntülere göre bir metre boyundaki hayvanın ayakta durduğu görülüyor.





Ayının türü, nesli tükenmekte olan ‘Asiatik Kara Ayı'sı olarak tanımlandı.





Aile, hayvanı 2016 yılında Tiber Mastif'ine benzediğinden dolayı aldığını söylüyor.



