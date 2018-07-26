Sağlık Bakanlığı'ndan, medyada Çin'de bir ilaç şirketinin, kalite ve sağlık standartlarının altında çocuk aşıları sattığı haberlerinin yer alması üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu haberde adı geçen aşının hiçbir dönemde temin edilmediği ve çocuklara uygulanmadığı belirtilen açıklamada, "Ülkemizde kullanılan aşılar, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen ve onaylanan İyi Üretim Prosedürleri kurallarına uygun üretilmiş ve uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmiş aşılardır" ifadelerine yer verildi.

KULLANIMA SUNULMADAN ÖNCE TEST EDİLİYOR

Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında çocukluklara ve risk grubunda bulunan yetişkinlere uygulanmak üzere temin edilen aşılarda; DSÖ, Avrupa Birliği İlaç Ajansı, Amerika Gıda ve İlaç İdaresi ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından verilen ruhsattan en az birinin mutlaka istendiği vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Temin edilen aşıların menşei hangi ülke olursa olsun yukarıdaki belgelere sahip olsa dahi ülkemizde aşılar sahada kullanıma sunulmadan önce Ulusal Referans Laboratuvarlarımızda test edilmekte ve uygun olduğu onaylanan aşıların kabulü yapılmakta ve kullanıma sunulmaktadır. Aşılar üretici firmadan alınıp kişiye uygulanana kadar tüm sağlık kuruluşlarında soğuk zincir içerisinde uygun ısı aralığında korunmakta ve bu sistem sürekli izlenmektedir."

AA