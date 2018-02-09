Cinsel birliktelik teklif edip cüzdan çalarken yakalandı

Adapazarı'da, bankta oturan yaşlı adama cinsel birliktelik teklif edip, cüzdanını çalan Seda P. (28), kendisini takip eden polisler tarafından suçüstü yakalandı

Cinsel birliktelik teklif edip cüzdan çalarken yakalandı
Olay, dün Adapazarı merkezdeki Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Seda P., bankta oturan M.B. isimli yaşlı adamın yanına gelerek, cinsel birliktelik teklifinde bulundu. Bu sırada, vücudunu ellediği yaşlı adamın cebindeki cüzdanını çalan Seda P., kendisini takip eden polisler tarafından suçüstü yakalandı. M.B., Seda P.'den şikayetçi olmazken, cüzdanını da teslim aldı. Seda P.'nin, yankesicilikten emniyette çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve kendisini bulvarda gören polislerin hareketlerinden şüphelenerek, takip ettiği öğrenildi. Seda P., Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Seri katil Atalay Filiz hakkında gerekçeli karar yazıldı

Seri katil Atalay Filiz hakkında gerekçeli karar yazıldı
Gizli aşk dehşeti... Kendisini amca oğluyla aldatan karısını öldürdü

Gizli aşk dehşeti... Kendisini amca oğluyla aldatan karısını öldürdü
Diyarbakır'da 12 yaşındaki akrabasıyla cinsel ilişkiye giren adama 19 yıl 2 ay hapis

Diyarbakır'da 12 yaşındaki akrabasıyla cinsel ilişkiye giren adama 19 yıl 2 ay hapis

Karaman'da 17 yaşındaki genç sokak ortasında dehşet saçtı

Karaman'da 17 yaşındaki genç sokak ortasında dehşet saçtı
Aranan seyis film gibi operasyonla yakalandı

Aranan seyis film gibi operasyonla yakalandı
Kayseri’de kaçak sigara baskınında gizli geçit bulundu

Kayseri’de kaçak sigara baskınında gizli geçit bulundu
Otomobilin bagajında çamaşır makinesiyle akılalmaz yolculuk kamerada 

Otomobilin bagajında çamaşır makinesiyle akılalmaz yolculuk kamerada 
Esenyurt'ta rezidansa baskın! Ayakkabılardan uyuşturucu çıktı

Esenyurt'ta rezidansa baskın! Ayakkabılardan uyuşturucu çıktı
Işık ihlalinde iki araç birbirine girdi: 4 yaralı

Işık ihlalinde iki araç birbirine girdi: 4 yaralı
Vatandaşların yakaladığı tacizci tutuklandı

Vatandaşların yakaladığı tacizci tutuklandı
Kapkaç anı güvenlik kamerasında

Kapkaç anı güvenlik kamerasında