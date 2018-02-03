Cinsel içerikli film yıldızının Sakarya'ya transferi iddiası olay yarattı



'ARTIK TAMAMEN VOLEYBOLA ODAKLANDIM'

Haber Merkezi

Odatv'nin haberine göre, Sakaryaspor Voleybol Takımı'na "" adında bir oyuncu transfer oldu. Sakarya'nın yerel medya organları transfer olan voleybolcu Kentra Lust'u, porno film yıldızıile karıştırdı.Bu sebeple, yerel basın tarafından transfer haberlerinde porno yıldızı Lust'un haberleri kullanıldı.Kadrosunu güçlendirmek isteyen Sakaryaspor Voleybol, Serie A1 takımlarından Busto Arsizio'da forma giyen tecrübeli pasör'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.Türkiye'ye gelmekten mutlu olduğu gözlenen oyuncu, geçmişiyle ilgili sorulan sorulara ‘Gençken bazı hatalar yapmış olabilirim fakat artık tamamen voleybola odaklandım.Buraya şampiyonluk yaşamak için geldim' şeklinde yanıt verdi. Türkiye'yi sevdiğini belirten yeni transfer, ‘Geri kalan hayatımı Türkiye'de geçirmek istiyorum.Ezandan çok etkilendim tövbe edip Müslüman olduktan sonra Rümeysa ismini alacağım' dedi. Türk erkeklerini nasıl bulduğunu soran basın mensubuna ise ‘Zeytini çok severim, zeytin bahçeleri olan bir beyle evlenmek isterim' diyerek herkesi şaşırttı."Gerçek çok vakit geçmeden ortaya çıktı. Haberi yapan medya organları önce sosyal medya paylaşımlarını daha sonra da haberi sildi.