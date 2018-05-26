Cinsel istismar davasında taciz

YAKALAYAN BİR KADIN

İzmir Adliyesi’nde görevli bir kadın tanık odasından gelen çığlıkları duydu. Zorlayarak kapıyı açtı. Polis Ferruh D.’yi, Rabia’yı taciz ederken suçüstü yakaladı. 17 yaşındaki Rabia gözyaşları arasında polisin kendisine yaptığı cinsel istismarı anlattı. Polis Ferruh d. ise “Şeker hastası olduğum için yıllardır iktidar problemim var. O kız bana iftira atıyor” dedi.