Cinsel istismar iddiası Bahçeşehir'deki liseyi karıştırdı, öğrenciler ayaklandı



MÜDÜR VE HADEME GÖREVDEN ALINDI

Can Hakman

’de lise öğrencilerine cinsel istismar iddiası okulu karıştırdı.Olay geçtiğimiz günlerde’de bulunan bir lisede meydana geldi. İddialara göre, bu yıl göreve başlayan temizlik görevlisi, iki kız öğrencisine okul koridorunda cinsel tacizde bulundu. Yaşadıkları bu olayı aileleriyle paylaşan kız öğrenciler, temizlik görevlisini okul müdürüne şikayet etti.İddiaya göre, taciz olayını kabul eden temizlik görevlisi okul müdürüne verdiği savunmasında “Kız öğrenciler çok dar giyiniyor” dedi. Cinsel tacize uğrayan öğrencilere 'Siz de o kadar dar pantolon giymeyin’ dediği iddia edilen okul müdürü, okul önünde öğrenciler tarafından protesto edildi. Velilerin de katıldığı protestoda tacize karşı sloganlar atıldı. 11. sınıf öğrencisi Rojbin Paş, temizlik görevlisinin uzun zamandır göz tacizinde bulunduğunu söyledi. Müdüre yapılan şikayetlere rağmen temizlik görevlisinin işten çıkarılmadığını belirten Paş, artan tepkiler sonunda müdürün ve temizlik görevlisinin görevlerinden uzaklaştırıldığını kaydetti.Öğrenci ve velilerin göstermiş olduğu tepkilere dernekler de destek verdi. Bahçeşehirliler Derneği Başkanı Uğur Barış Karabulut, olayın yakın takipçisi oldukları belirterek, “Şu an için müdür ve ilgili hademe görevden alındı. Tacizi gerçekleştiren hademe hakkında gözaltı için soruşturma açıldığı söylendi. Bu konuyu da takip edeceğiz" dedi.Okul bahçesinde toplanan öğrenciler bir süre daha sloganlar attıktan sonra eğitime devam etmek üzere sınıflara girdi.