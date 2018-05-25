Cinsel istismar mağduru kıza polisten taciz!

Polis memuru Ferruh D. hakkında, küçük yaştaki kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile tutanak tutulup, dava açıldı. Genç kız, tanık odasında belerken içeri giren polisin kendisine dokunarak istismarda bulunduğunu öne sürerken, polis memuru Ferruh D, "Rabia Y. bana iftira atıyor" dedi.

TANIK ODASINA GİDİNCE...

Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Rabia Y, kendisine cinsel saldırıda bulunan kişiyi şikayet edince, şüpheli hakkında dava açıldı. Küçük yaştaki çocuğa cinsel saldırı suçlaması ile açılan dava 15 Haziran 2017'de görülürken, mağdur Rabia Y. de ifadesi alınması için mahkemeye çağrıldı. Rabia Y. ifade vermesi ve karşı tarafla yüz yüze gelmemesi için tanık odasında beklemeye alındı.

KESİK İZLERİNİ BAHANE ETMİŞ

Mahkemede görevli polis memuru Ferruh D, iddiaya göre tanık odasında bekleyen Rabia Y. ile baş başa kaldıklarında, vücudunun çeşitli yerlerine dokunup, elle cinsel tacizde bulundu. Adliyede görevli personellerden A.Ş. tanık odasından gelen sesler üzerine durumu mahkeme kalemine bildirdi. Polis hakkında tutanak tutulup, cinsel istismar suçlaması ile dava açıldı. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'küçük yaştaki kıza cinsel istismar' suçlaması ile açılan duruşmaya Ferruh D. ile taraf avukatları katıldı. Genç kızın mahkemede okunan ifadesinde Rabia Y. bileklerindeki kesik izlerine bakma bahanesi ile polis memurunun kolunu cinsel organına değdirip, göbeğine götürdüğünü ve kendisine cinsel tacizde bulunduğunu belirtti.

'KAPIYI AÇAMADIM'

Kapıyı açamadım' Tanık olarak dinlenen adliyede görevli kadın personellerden A.Ş. de tanık odasından sesler geldiğini belirterek, "Kapıyı ittirdim ancak açılmadı. Arkasında bir şey vardı. İttirmeye devam edince polis memuru ile mağdur kızı kapının arkasında gördüm. Polis memuru aşırı terlemiş ve panik haldeydi" diye konuştu.

EŞİ SAVUNDU!

İki çocuk babası polis memuru Ferruh D, "Şeker hastası olduğum ve yüksek dozda insülin kullandığım için cinsel problemim var. Eşimle de bu problemim nedeniyle sorun yaşadık. Mağdur bana iftira atıyor" dedi. Tanık olarak dinlenen polis memurunun eşi B.D. de, "2014 yılında 24 haftalık hamileyken erken doğum yaptım ve çocuğumuzu kaybettik. Olaydan sonra eşimle cinsel yönden sorunlarımız vardı. Eşimin böyle bir suç işleyeceğine inanmıyorum" diye konuştu. Mahkeme, tutuksuz yargılanan Ferruh D'nin iddialarının doğruluğunun kanıtlanması için EÜ Hastanesi Üroloji Servisi'ne sevk edilmesine karar verdi. Raporlar ve diğer delillerin değerlendirilmesi için mahkeme ertelendi.





Yeni Asır / Metin Burmalı