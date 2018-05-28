Cinsel istismar sanığı komşuya 15 yıl hapis istemi

Merkez Osmangazi ilçesinde S.A. ile boşandığı eşinden olan kızı D.K.'nin köpekleri hastalanınca, veterinere götürmek üzere 8 yıllık komşuları Ömer T.'den yardım istedi. Ömer T., anne ve kızı ile hasta köpeği tedavi için otomobiliyle Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Anne ve kızı hasta köpeklerini alarak hayvan hastanesine girdi. İddiaya göre, bir süre sonra hastaneden çıkıp otomobile binen D.K.'yi, Ömer T. taciz etti. D.K.'nin okulda olayı anlattığı rehber öğretmenin polise haber vermesinin ardından Ömer T. gözaltına alındı. Şüpheli, sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ömer T. hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinsel istismar ve hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan dava açıldı.

İKİ FARKLI İFADE

Hakkında 2 ile 15 yıl arasında hapis cezası istenen Ömer T.'nin yargılanmasına başlandı. Çıktığı ilk duruşmada yöneltilen suçlamayı kabul etmeyen sanık, "Kendilerini komşu olmamız nedeniyle 8 yıldır tanırım. Köpekleri rahatsızlanan S.A. ve kızını olay günü arabamla Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürdüm. S.A. ve kızı köpeklerini veteriner hekime götürürken ben ise otomobilimde onları bekledim. Bir süre sonra D.K. geldi. Yan koltuğa oturdu. Tacizde bulunduğum iddiası gerçek değildir. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Daha önce sanıktan şikayetçi olan iki kız annesi S.A. ise "Bana kızım tacizle ilgili bir şey anlatmadı. Sorduğumda yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Sanıktan şikayetçi değilim" diye konuştu. Olay gecesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne hasta köpeğini annesi ve sanıkla birlikte götürdüklerini söyleyen D.K. de "Annem hastanede köpeğimizle ilgilenirken canım sıkıldı, arabanın yanına geldim. Sanık arabada oturuyordu. Ben de ön koltuğa oturdum. Bir ara başımı onun omzuna koymuşum. O da kolunu omzuma sardı, hepsi bu. Rehber öğretmenime ne anlattığımı şimdi net olarak hatırlamıyorum. Bir yanlış anlaşılma oldu, buna eminim. Şikayetçi değilim" dedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.