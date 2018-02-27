Cinsel istismardan aranan 72 yaşındaki adam tutuklandı

SAHTE KİMLİKLE KREDİ ÇEKMEK İSTERKEN YAKALANDI

POLİSİN DİKKATİYLE YAKALANDI

Mine Bozkurt

nden yapılan açıklamada, Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nden ’birden fazla kişi hakkında cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 49 yıl 6 ay hapis cezası bulunan’nin ilçede yakalandığı kaydedildi.Açıklamada, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y’nin tutuklandığı belirtildi.Manavgat’ta, bir banka şubesinde A.K. adına düzenlenmiş sahte kimlikle kredi çekmek isteyen S.Y. de polis ekiplerince yakalandı.’Bankacılık Kanunu’na aykırılık, organ ticareti yapmak veya aracılık etmek, resmi belgede sahtecilik, bankadan kredi dolandırıcılığı’ olmak üzere 7 ayrı suçtan arandığı tespit edilen S.Y, sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi’nde ise kendisini B.M. olarak tanıtan bir iş yeri sahibinden şüphelenen polis inceleme başlattı.İncelemede, şüphelinin adınınolduğu, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kamu kurum ve kuruluşlar, tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması, hakaret, tehdit, dolandırıcılık, basit tehdit, müessir fiil’ olmak üzere 10 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.Gözaltına alınan A.Ö.’nün ikametinde yapılan aramada, biri başkasına ait bulundurma ruhsatlı, biri ruhsatsız 2 tabanca, tabancalara ait 48 mermi ve 42 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. A.Ö., işlemlerinin ardından sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.