Cinsel istismarla yargılanan müzik öğretmeninden 'şan eğitimi' savunması

Büşra Kamış

Bolu'da geçen yılın Ağustos ayında lise öğrencisi B.B., şan dersi almak için arkadaşı aracılığıyla sosyal medya üzerinden müzik öğretmeni Gökhan K. ile tanıştı.B.B., daha sonra Gökhan K.’nin evine müzik ve şan dersi almak için gitti. Gökhan K., iddiaya göre, burada B.B.'ye cinsel istismarda bulundu. Olay, B.B.'nin, durumu okulundaki rehber öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıktı. Durumu öğrenen baba Y.B., polise giderek, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Gökhan K., delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gökhan K. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanık Gökhan K., ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya B.B. ile babası Y.B. ve tarafların avukatları katıldı. Mahkemede savunma yapan Gökhan K., "Ses eğitimi için nefes egzersizi yapmamız gerekiyordu. Ben diyafram nefesi için göğsüne dokunarak, bunu anlattım. Başka bir cinsel yaklaşım ya da taciz olayı olmadı. Ben, bu işi 7 yıldır yapıyorum. Bundan önceki hiçbir öğrencimden benzer bir suçlama ile karşı karşıya kalmadım. Şan eğitiminde göğsün üst kısmına dokunulması gereklidir. Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.Gökhan K.den şikayetçi olduğunu dile getiren lise öğrencisi B.B. ise "Yetenek sınavı için kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Sosyal paylaşım sitesinden kendisini ekledim. Ders almak istediğimi söyledim. Daha sonra babamlar da giderek, ders ücreti konusunda anlaştılar. Bana, benden önceki öğrencinin geç geleceği için derse daha geç gitmemi söyledi. Beni diğer öğrenci gidince, ders göreceğim odaya aldı. Burada bana cinsel istismarda bulundu. 'Senden çok etkilendim' dedi. Ben, kendisinden uzaklaşarak, ne yapmaya çalıştığını sordum. Daha sonra eve gittim. Olaydan rahatsız olarak ertesi gün okulda rehber öğretmenine olayı anlattım. Kendisinden şikayetçiyim. Daha önce de şan dersleri aldım; ama sanığın dediği gibi göğse dokunmalı bir uygulama olmadı. Sosyal medyada konuşurken de bana 'canikom' şeklinde mesajlar atıyordu. Bunu çok önemsememiştim" diye konuştu.Baba Y.B. de Gökhan K.'den şikayetçi olduğunu söyledi. Duruşma, mevcut delil durumunun yetersiz olması ve sanık avukatının savunma için ek süre talebi nedeniyle ertelendi. Mahkeme heyeti, sanığa uygulanacak adli kontrol tedbirlerinin yeterli kalacağına kanaat getirerek, tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi.