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Cinsel organını ısırdı, karakolluk oldular! Tuhaf olay...

Adana'da eskortluk yapan 28 yaşındaki Müge U., 200 lira karşılığında ilişkiye girdiği 26 yaşındaki M. A.'yı penisden ısırarak yaraladı.

01 Ocak 2018, Pazartesi 13:02
Cinsel organını ısırdı, karakolluk oldular! Tuhaf olay...
Fuhuş yapmaktan çok sayıda kaydı olduğu iddia edilen 'Masal' ve 'Rüya' takma adlı Müge U., internet üzerinden 200 liraya anlaştığı M.A.'nın evine gitti.
 

CİNSEL ORGANI KANAYINCA, DÖVDÜ


Müge U. cinsel ilişki sırasında M. A.'nın penisini ısırdı. Cinsel organı kanayan adam, Müge U.'yu dövdü. Aldığı yumruk darbeleriyle gözü ve vücudunda morluklar oluşan Müge U., karakola giderek şikayette bulundu.


 

ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇTİLER


Polis, Müge A.'nın ifadesini aldıktan sonra, Adli Tıp Birimi'ne götürerek 'Darp raporu' aldı. M. A. olaydan kısa süre sonra yakalandı. Çıkan kavgada kendisinin de yaralandığı söyleyen M.A., karakola götürüldü.



Burada ifadeleri alınan M. A. ve Müge U., daha sonra birbirlerinden şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.
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