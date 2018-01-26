Cinsel tacizle suçlanan Casey Affleck, Oscar sunuculuğundan çekildi

ABD
'de Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi
tarafından Oscar
ödüllerinin dağıtıldığı törende geleneksel olarak geçen yılki en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi, o yılın en iyi kadın oyuncu ödülünü takdim ediyor. 'Manchester By The Sea
' filmindeki rolüyle geçen yılın en iyi erkek oyuncusu seçilen Casey Affleck
ise bu yılki Oscar
töreninde sunuculuktan çekildi.
AKADEMİ: TAKDİRLE KARŞILIYORUZ
Kararın gerisinde, Hollywood
yıldızı Ben Affleck
'in kardeşi de olan 42 yaşındaki aktöre iki kadın tarafından yöneltilen cinsel taciz suçlamaları yatıyor.
Akademi
sözcüsü, 4 Mart'taki Oscar
törenine Affleck'in katılmayacağını teyit ederek ''Dikkatlerin gösteriye ve bu yılın büyük çalışmalarına odaklanmasına yönelik bu kararı takdirle karşılıyoruz'' dedi.
'ÇEKİMDE HER GÜN TACİZ'
Casey Affleck
'in 2010'da yönettiği 'I'm Still Here'
isimli 'sahte belgesel' tarzındaki filmin yapımcısı Amanda White
ile görüntü yönetmeni Magdalena Gorka
, çekimler sırasında cinsel tacize uğradıkları suçlamasında bulunup dava açmıştı.
White, kendisiyle otel odasında bir gece geçirmeyi reddettiği için Affleck'in maaşını ödemediğini, her gün ekibin erkek üyelerinin cinsel yorumları, imaları ve sarkıntılıklarına maruz kaldığını, tüm bunların Affleck'in bulunduğu ortamlarda, onun teşvikiyle gerçekleştiğini ileri sürdü. Gorka da uyurken Affleck'i yatağına girdiğini söyledi.
Affleck, suçlamaları reddetse de, mahkeme dışında ödeme yaparak davaların geri çekilmesini sağladı. Avukatları 'aktörden para koparmak için bir komplodan' söz etti.
Hollywood
'un en güçlü yapımcılarından Harvey Weinstein
'ın yıllardır sistematik şekilde kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu ve her türlü yasadışı yöntemi kullanarak bunları örtbas ettiğinin ifşa edilmesi için geçen yıl başlayan kampanyanın çapının genişlemesiyle Casey Affleck
vakası tekrar gündeme geldi.
ME TOO VE TIME'S UP KAMPANYALARI YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTI
Weinstein'a suçlamalar yöneltilmesi zaman içinde '#MeToo
' etiketi altında dünya çapında kadınlarla erkeklerin uğradıkları cinsel tacizlere dair hikayelerini paylaştığı bir platforma dönüştü.
Ardından 300'den fazla oyuncu, senarist ve yönetmen, sinema sektörü ve diğer sektörlerde çalışma yerlerinde cinsel tacizle mücadele edilmesi için 'Time's Up
' projesini başlattı. Girişim New York Times
gazetesinde tam sayfa ilanla duyuruldu.
ALTIN KÜRE'YE DAMGASINI VURDU
Bu ayın başında Altın Küre Ödülleri
törenine tüm sinema sanayiinden katılımcılar baştan aşağı siyah giyerek katıldı, yakalarına 'Time's Up' rozeti taktı ve kürsüden cinsel tacize karşı güçlü konuşmalar yapıldı. Ama Altın Küre
kazanan oyunculardan Aziz Ansari
ve James Franco hakkında da cinsel taciz suçlamaları var.
Nazlı Erdol