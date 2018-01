Cinsel tacizle suçlanan Casey Affleck, Oscar sunuculuğundan çekildi

​AKADEMİ: TAKDİRLE KARŞILIYORUZ

'ÇEKİMDE HER GÜN TACİZ'

ME TOO VE TIME'S UP KAMPANYALARI YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTI

ALTIN KÜRE'YE DAMGASINI VURDU

Nazlı Erdol

'detarafındanödüllerinin dağıtıldığı törende geleneksel olarak geçen yılki en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi, o yılın en iyi kadın oyuncu ödülünü takdim ediyor. '' filmindeki rolüyle geçen yılın en iyi erkek oyuncusu seçilenise bu yılkitöreninde sunuculuktan çekildi.Kararın gerisinde,yıldızı'in kardeşi de olan 42 yaşındaki aktöre iki kadın tarafından yöneltilen cinsel taciz suçlamaları yatıyor.sözcüsü, 4 Mart'takitörenine Affleck'in katılmayacağını teyit ederek ''Dikkatlerin gösteriye ve bu yılın büyük çalışmalarına odaklanmasına yönelik bu kararı takdirle karşılıyoruz'' dedi.'in 2010'da yönettiği 'isimli 'sahte belgesel' tarzındaki filmin yapımcısıile görüntü yönetmeni, çekimler sırasında cinsel tacize uğradıkları suçlamasında bulunup dava açmıştı.White, kendisiyle otel odasında bir gece geçirmeyi reddettiği için Affleck'in maaşını ödemediğini, her gün ekibin erkek üyelerinin cinsel yorumları, imaları ve sarkıntılıklarına maruz kaldığını, tüm bunların Affleck'in bulunduğu ortamlarda, onun teşvikiyle gerçekleştiğini ileri sürdü. Gorka da uyurken Affleck'i yatağına girdiğini söyledi.Affleck, suçlamaları reddetse de, mahkeme dışında ödeme yaparak davaların geri çekilmesini sağladı. Avukatları 'aktörden para koparmak için bir komplodan' söz etti.'un en güçlü yapımcılarından'ın yıllardır sistematik şekilde kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu ve her türlü yasadışı yöntemi kullanarak bunları örtbas ettiğinin ifşa edilmesi için geçen yıl başlayan kampanyanın çapının genişlemesiylevakası tekrar gündeme geldi.Weinstein'a suçlamalar yöneltilmesi zaman içinde '' etiketi altında dünya çapında kadınlarla erkeklerin uğradıkları cinsel tacizlere dair hikayelerini paylaştığı bir platforma dönüştü.Ardından 300'den fazla oyuncu, senarist ve yönetmen, sinema sektörü ve diğer sektörlerde çalışma yerlerinde cinsel tacizle mücadele edilmesi için '' projesini başlattı. Girişimgazetesinde tam sayfa ilanla duyuruldu.Bu ayın başındatörenine tüm sinema sanayiinden katılımcılar baştan aşağı siyah giyerek katıldı, yakalarına 'Time's Up' rozeti taktı ve kürsüden cinsel tacize karşı güçlü konuşmalar yapıldı. Amakazanan oyunculardanve James Franco hakkında da cinsel taciz suçlamaları var.