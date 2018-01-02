Cinsel tacizle suçlanan New York Şehir Balesi Genel Müdürü istifa etti



'Eski ve yeni dansçılar farklı şeyler söylüyor'

Nazlı Erdol

Amerikan basınında çıkan haberlere göre,nin 30 yıldan uzun süredir yöneticiliğini yapan Martins istifa mektubunda "Görevimi kötüye kullandığım iddialarını reddettim ve reddetmeye devam ediyorum" dedi.İsimsiz gönderilen bir mektupta kendisine yönelik çeşitli suçlamalar yöneltilmesi üzerine, Martins hakkında soruşturma başlatılmıştı.Ardından'nde hâlâ çalışmakta olan beş dansçı, Amerikangazetesine yaptıkları açıklamada, Martins'i 1990'lı yıllardan bu yana "fiziksel ve sözlü tacizde bulunmakla" suçlamışlardı.BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre; New York Şehir Balesi'nde'e yönelik soruşturma sürüyor.New York Times gazetesi ise Peter Martins'in istifasının'nda daha fazla karışıklık yaratabileceğini yazdı.Gazetenin soruşturma kapsamında görüştüğü 24 eski kadın ve erkek dansçı, Martins'in sindirme politikası izlediğini, bunun da pek çok sanatçının kariyerine zarar verdiğini söyledi. Martins ayrıca bazı dansçılarla cinsel ilişkide bulunmak için "gücünü kullanmakla" suçlandı.Gazeteye konuşan yeni dansçılar ise suçlamaların eski dansçılardan geldiğini hatırlatarak, Martins hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi.'nın 40 yıldır müdürlüğünü yapan, taciz iddiaları üzerine Aralık ayında görevden alınmıştı.nın şefida kadın bir müzisyenin şikayetinin ardından görevden uzaklaştırılmıştı.