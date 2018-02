Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar kimdir? Rüzgar Erkoçlar rapçi oldu!

Rüzgar Erkoçlar'ın 4 yılda değişen hayatı

Rüzgar Erkoçlar, 26 Mart 1986 tarihinde İstanbul'da Nil Erkoçlar olarak hayata geldi. Bir ablası, bir kız kardeşi vardır. İstanbul Suadiye Lisesi'nden 2002 yılında mezun oldu. Türker İnanoğlu tarafından "Türker İnanoğlu Vakfı" adıyla kurulup kısaca "TÜRVAK" olarak da anılan vakıf okulunda lise bittikten sonra Sinema Oyunculuğu okudu. 10 yaşından beri Gaye Sökmen Ajans'a bağlı olarak reklam filmleriyle başlayarak televizyon dünyasında çeşitli projelerde yer aldı. Asıl şöhretini bir reklam projesiyle yakalayan Rüzgar Erkoçlar, Üvey aile, Maskeli balo, Emret komutanım gibi dizilerde rol aldı. Cem Yılmaz ile birlikte de reklam filminde oynadı. Son 5 yılda henüz 26 yaşındayken kendi deyimiyle içinde hapsolduğu bedenine veda etti, cinsiyet değiştirip erkek oldu. Rüzgar Erkoçlar uzun süredir birlikte olduğu makyöz Tuğba Beyazoğlu ile 2017 eylül ayında evlendi.Hülya Avşar'ın programına katılan Rüzgar Erkoçlar, herkesin çok merak ettiği cinsiyet değişikliğini şu sözlerle izleyenlere aktarmıştı: Cinsiyetimizi oluşturan hormon anne karnında belirlenmeye başlıyor. Bende eksik olan hormon erkeklik hormonuydu. İlaçlarla olması gereken noktaya getirildi. Hormon psikolojik açıdan da önemli. İnsanlar bunun farkında değil, hayatınızdaki en önemli faktörlerden bir tanesi. İnsanı dibe de götürebilir direk yukarı da çıkartabilir. İlaç kullanımı dikkatli yapılmalı ve 3 ayda, 6 ayda bir kontrole gidilmeli.Bu değişimi yaptırmak isteyen çok fazla insan var. Benimle farkına varmaya başladılar. Benim gibi olup da kendini saklayan insanlara saygım sonsuz. Her şeyin konuşulması taraftarı ben de değilim. Sağlıkla, sakalla ilgili gelen sorular oluyor. Hormon ilaçlarından dolayı kan akışı hızlı oluyor, kan pıhtılaşması olabilir. Sakallarımı doğuştan sakalları az çıkan insanlar da soruyor; ne yapabiliriz diye. "Hormonlarınızı kontrol ettirebilirsiniz" diyorum. Özellikle kullandığım bir ilaç yok. Tüylenme iki senenin içinde oldu. 5-6 senede tamamlanıyor her şey. Bir senem daha var aslında.Çocuğum olabiliyor. Olabilirliği olmayan bir şeyi Allah yaratmaz. Heralde bu benim sınavım. Bir ilaç bunu yapabilir mi? Demek ki hazırmışım. Tabii ki çocuk istiyorum.Söylemezdin tüm o sözleriGörseydin en gerçek halimiArtık önemi yokHer yanlışta doğar bir doğruBelkide böyle olmalıydı buBoşver ziyanın yokBaşka birine kendimi anlatmakBaşka birine duvarlarımı yıkmakBaşka tenlerde aşkı aramakİnan istemem artıkZor duramam ayakta hergün kırılıptaZor aşk yaşanmıyor hergün her an yanılıptaHer giden bir parça çalıyor bendenYarım kalanlara rağmenYok bağırma sakın hiç şimdi alınıptaYok üstüme gelme hiç eskiye sarılıptaHer acı bir günah siliyor bendenYarım kalanlara rağmenŞimdi yaramı sarmam gerekAşkla aramı yapmam gerekKime inanmalıBaşka birine kendimi anlatmak.Başka birine duvarlarımı yıkmak.Başka tenlerde aşkı aramak.İnan istemem artık