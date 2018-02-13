Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar kimdir? Rüzgar Erkoçlar rapçi oldu!

Star TV ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın
programına katılan Rüzgar Erkoçlar rapçi
oldu. Zeynep Sağdaş
ile düetiyle müzik dünyasına hızlı giren Rüzgar Erkoçlar'ın rap şarkısı
nı haber sitemizden dinleyebilirsiniz. Programda yayınlanan şarkı sunucular ve sosyal medya takipçileri tarafından çok beğenildiği görülüyor. Şarkıyı dinleyenlerin sıkça sordukları sorulardan biri de Rüzgar Erkoçlar
'ın kimdir
olduğu oldu. Yarım Kalanlara Rağmen adlı şarkının şarkı sözleri de haberimizde posta.com.tr'de.
RÜZGAR ERKOÇLAR KİMDİR? HAKKINDA SON NOTLAR
Şu sıralar Yarım Kalanlara Rağmen adlı şarkıyla gündemde olan Rüzgar Erkoçlar'ın kim olduğunu, nasıl cinsiyet değiştirdiğini, eşi kim? Soruları da vatandaşları meraklandırdı.
Rüzgar Erkoçlar, 26 Mart 1986 tarihinde İstanbul'da Nil Erkoçlar olarak hayata geldi. Bir ablası, bir kız kardeşi vardır. İstanbul Suadiye Lisesi'nden 2002 yılında mezun oldu. Türker İnanoğlu tarafından "Türker İnanoğlu Vakfı" adıyla kurulup kısaca "TÜRVAK" olarak da anılan vakıf okulunda lise bittikten sonra Sinema Oyunculuğu okudu. 10 yaşından beri Gaye Sökmen Ajans'a bağlı olarak reklam filmleriyle başlayarak televizyon dünyasında çeşitli projelerde yer aldı. Asıl şöhretini bir reklam projesiyle yakalayan Rüzgar Erkoçlar, Üvey aile, Maskeli balo, Emret komutanım gibi dizilerde rol aldı. Cem Yılmaz ile birlikte de reklam filminde oynadı. Son 5 yılda henüz 26 yaşındayken kendi deyimiyle içinde hapsolduğu bedenine veda etti, cinsiyet değiştirip erkek oldu. Rüzgar Erkoçlar uzun süredir birlikte olduğu makyöz Tuğba Beyazoğlu ile 2017 eylül ayında evlendi.
RÜZGAR ERKOÇLAR NASIL CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ
Hülya Avşar'ın programına katılan Rüzgar Erkoçlar, herkesin çok merak ettiği cinsiyet değişikliğini şu sözlerle izleyenlere aktarmıştı: Cinsiyetimizi oluşturan hormon anne karnında belirlenmeye başlıyor. Bende eksik olan hormon erkeklik hormonuydu. İlaçlarla olması gereken noktaya getirildi. Hormon psikolojik açıdan da önemli. İnsanlar bunun farkında değil, hayatınızdaki en önemli faktörlerden bir tanesi. İnsanı dibe de götürebilir direk yukarı da çıkartabilir. İlaç kullanımı dikkatli yapılmalı ve 3 ayda, 6 ayda bir kontrole gidilmeli.
Bu değişimi yaptırmak isteyen çok fazla insan var. Benimle farkına varmaya başladılar. Benim gibi olup da kendini saklayan insanlara saygım sonsuz. Her şeyin konuşulması taraftarı ben de değilim. Sağlıkla, sakalla ilgili gelen sorular oluyor. Hormon ilaçlarından dolayı kan akışı hızlı oluyor, kan pıhtılaşması olabilir. Sakallarımı doğuştan sakalları az çıkan insanlar da soruyor; ne yapabiliriz diye. "Hormonlarınızı kontrol ettirebilirsiniz" diyorum. Özellikle kullandığım bir ilaç yok. Tüylenme iki senenin içinde oldu. 5-6 senede tamamlanıyor her şey. Bir senem daha var aslında.
"ÇOCUĞUM OLABİLİYOR"
Çocuğum olabiliyor. Olabilirliği olmayan bir şeyi Allah yaratmaz. Heralde bu benim sınavım. Bir ilaç bunu yapabilir mi? Demek ki hazırmışım. Tabii ki çocuk istiyorum.
YARIM KALANLARA RAĞMEN ŞARKI SÖZLERİ
Söylemezdin tüm o sözleri
Görseydin en gerçek halimi
Artık önemi yok
Her yanlışta doğar bir doğru
Belkide böyle olmalıydı bu
Boşver ziyanın yok
Başka birine kendimi anlatmak
Başka birine duvarlarımı yıkmak
Başka tenlerde aşkı aramak
İnan istemem artık
Zor duramam ayakta hergün kırılıpta
Zor aşk yaşanmıyor hergün her an yanılıpta
Her giden bir parça çalıyor benden
Yarım kalanlara rağmen
Yok bağırma sakın hiç şimdi alınıpta
Yok üstüme gelme hiç eskiye sarılıpta
Her acı bir günah siliyor benden
Yarım kalanlara rağmen
Şimdi yaramı sarmam gerek
Aşkla aramı yapmam gerek
Kime inanmalı
Başka birine kendimi anlatmak.
Başka birine duvarlarımı yıkmak.
Başka tenlerde aşkı aramak.
İnan istemem artık
Rüzgar Erkoçlar'ın 4 yılda değişen hayatı
Büşra Kamış