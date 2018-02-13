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Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar kimdir? Rüzgar Erkoçlar rapçi oldu!

Emret Komutanım dizisinden tanıdığımız daha sonra cinsiyet ameliyatı ile erkek olan Rüzgar Erkoçlar oyunculukta istediği başarıyı yakalayamayınca rapçi olmaya karar verdi. Rüzgar Erkoçlar Yarım Kalanlara Rağmen adlı şarkıya rap söyleyerek giriyor.  Peki Rüzgar Erkoçlar kimdir? Nasıl cinsiyet değişikliği yaptı? İşte Zeynep Sağdaş ile yaptığı o düet.
 

Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar kimdir? Rüzgar Erkoçlar rapçi oldu!
Star TV ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın programına katılan Rüzgar Erkoçlar rapçi oldu. Zeynep Sağdaş ile düetiyle müzik dünyasına hızlı giren Rüzgar Erkoçlar'ın rap şarkısını haber sitemizden dinleyebilirsiniz. Programda yayınlanan şarkı sunucular ve sosyal medya takipçileri tarafından çok beğenildiği görülüyor. Şarkıyı dinleyenlerin sıkça sordukları sorulardan biri de Rüzgar Erkoçlar'ın kimdir olduğu oldu. Yarım Kalanlara Rağmen adlı şarkının şarkı sözleri de haberimizde posta.com.tr'de.



RÜZGAR ERKOÇLAR KİMDİR? HAKKINDA SON NOTLAR

Şu sıralar Yarım Kalanlara Rağmen adlı şarkıyla gündemde olan Rüzgar Erkoçlar'ın kim olduğunu, nasıl cinsiyet değiştirdiğini, eşi kim? Soruları da vatandaşları meraklandırdı. 

Rüzgar Erkoçlar, 26 Mart 1986 tarihinde İstanbul'da Nil Erkoçlar olarak hayata geldi. Bir ablası, bir kız kardeşi vardır. İstanbul Suadiye Lisesi'nden 2002 yılında mezun oldu. Türker İnanoğlu tarafından "Türker İnanoğlu Vakfı" adıyla kurulup kısaca "TÜRVAK" olarak da anılan vakıf okulunda lise bittikten sonra Sinema Oyunculuğu okudu. 10 yaşından beri Gaye Sökmen Ajans'a bağlı olarak reklam filmleriyle başlayarak televizyon dünyasında çeşitli projelerde yer aldı. Asıl şöhretini bir reklam projesiyle yakalayan Rüzgar Erkoçlar, Üvey aile, Maskeli balo, Emret komutanım gibi dizilerde rol aldı. Cem Yılmaz ile birlikte de reklam filminde oynadı. Son 5 yılda henüz 26 yaşındayken kendi deyimiyle içinde hapsolduğu bedenine veda etti, cinsiyet değiştirip erkek oldu. Rüzgar Erkoçlar uzun süredir birlikte olduğu makyöz Tuğba Beyazoğlu ile 2017 eylül ayında evlendi.



RÜZGAR ERKOÇLAR NASIL CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ

Hülya Avşar'ın programına katılan Rüzgar Erkoçlar, herkesin çok merak ettiği cinsiyet değişikliğini şu sözlerle izleyenlere aktarmıştı: Cinsiyetimizi oluşturan hormon anne karnında belirlenmeye başlıyor. Bende eksik olan hormon erkeklik hormonuydu. İlaçlarla olması gereken noktaya getirildi. Hormon psikolojik açıdan da önemli. İnsanlar bunun farkında değil, hayatınızdaki en önemli faktörlerden bir tanesi. İnsanı dibe de götürebilir direk yukarı da çıkartabilir. İlaç kullanımı dikkatli yapılmalı ve 3 ayda, 6 ayda bir kontrole gidilmeli.

Bu değişimi yaptırmak isteyen çok fazla insan var. Benimle farkına varmaya başladılar. Benim gibi olup da kendini saklayan insanlara saygım sonsuz. Her şeyin konuşulması taraftarı ben de değilim. Sağlıkla, sakalla ilgili gelen sorular oluyor. Hormon ilaçlarından dolayı kan akışı hızlı oluyor, kan pıhtılaşması olabilir. Sakallarımı doğuştan sakalları az çıkan insanlar da soruyor; ne yapabiliriz diye. "Hormonlarınızı kontrol ettirebilirsiniz" diyorum. Özellikle kullandığım bir ilaç yok. Tüylenme iki senenin içinde oldu. 5-6 senede tamamlanıyor her şey. Bir senem daha var aslında.

"ÇOCUĞUM OLABİLİYOR"
 
Çocuğum olabiliyor. Olabilirliği olmayan bir şeyi Allah yaratmaz. Heralde bu benim sınavım. Bir ilaç bunu yapabilir mi? Demek ki hazırmışım. Tabii ki çocuk istiyorum.

YARIM KALANLARA RAĞMEN ŞARKI SÖZLERİ

Söylemezdin tüm o sözleri 
Görseydin en gerçek halimi 
Artık önemi yok 
Her yanlışta doğar bir doğru 
Belkide böyle olmalıydı bu 
Boşver ziyanın yok 

Başka birine kendimi anlatmak 
Başka birine duvarlarımı yıkmak 
Başka tenlerde aşkı aramak 
İnan istemem artık 

Zor duramam ayakta hergün kırılıpta 
Zor aşk yaşanmıyor hergün her an yanılıpta 
Her giden bir parça çalıyor benden

Yarım kalanlara rağmen 

Yok bağırma sakın hiç şimdi alınıpta 
Yok üstüme gelme hiç eskiye sarılıpta 
Her acı bir günah siliyor benden 
Yarım kalanlara rağmen 

Şimdi yaramı sarmam gerek 
Aşkla aramı yapmam gerek 
Kime inanmalı 

Başka birine kendimi anlatmak. 
Başka birine duvarlarımı yıkmak. 
Başka tenlerde aşkı aramak. 
İnan istemem artık​

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