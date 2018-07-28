Çıplak bisikletli radara yakalandı, cezası bu oldu

Almanya'nın kuzey ucunda bulunan Kiel kentinde, bisiklete çıplak binen bir Alman, 30 kilometre hız sınırı bulunan yolda 47 kilometre hızla geçti.

Alman DPA ve Bild gazetelerinin duyurduğu habere göre üzerinde yalnızca ayakkabısı bulunan bisikletli saatte 47 kilometre hızla yoldan geçerken gece 11 sularında radara yakalanarak fotoğraflandı. Kentteki hız sınırının ise saatte 30 kilometre olduğu ifade edildi. Alman basını bu hareketin sebebinin aşırı sıcaklar olabileceği yorumunda bulundu.

HIZA CEZA

Polis, bisikletçilerin de hız limitine uyması gerektiğini ifade ederek bisiklet sürücüsüne aşırı hız nedeniyle 25 euro ceza kesileceğini açıkladı. Ancak, bisikletlinin ismi ve adresi henüz tespit edilemediği için cezanın nereye gönderileceği bilinmiyor.

Sözcü