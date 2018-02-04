Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Çıplak kör fareler yaşlanmaya çözüm olacak

Bilim insanları, insanların yaşlanmalarını durdurmak veya yavaşlatmak için uzun yıllarıdır araştırmalarını sürdürüyor. Bu araştırmalar sırasında çeşitli yöntemler de keşfeden bilim insanları en son olarak çıplak kör farelerin üzerinde yoğunlaşmaya başladı

Çıplak kör fareler yaşlanmaya çözüm olacak
Söz konusu farelerin genetik yeteneklerine odaklanan bilim insanları, insanların yaşlanmalarına neredeyse durdurabileceklerin bir araştırma üzerinde çalışmaya başladı. Bakıldığında nerede ise kanserden dahi etkilenmeyen fareler, canlıların yaşlanmaları ile doğru orantılı olan Telomer‘leri zarar görse dahi yaşlanmaya meydan okumayı başarabiliyor. Hal böyle olunca bilim insanlarının ve bu tür gelişmelere büyük yatırımlarda bulunan Google, Amazon, Paypal gibi firmaların gözü bu projeye yönelmeye başladı.



Bilim insanları bu fareler üzerinde çalışmalarına devam ediyor. İlk açıklamalara göre şimdilik insanlar üzerinde yaşlanma tamamen durdurulamasa bile bu fareler sayesinde büyük ölçüde durdurulabileceği ön görülüyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Manisa'nın bu mahallesinde 100 yıldır elektrik yok

Manisa'nın bu mahallesinde 100 yıldır elektrik yok
İzmir Karabağlar'da şiddetli rüzgar yüzünden evlerin çatıları uçtu

İzmir Karabağlar'da şiddetli rüzgar yüzünden evlerin çatıları uçtu
NASA'dan büyüleyici panoramik Mars görüntüsü

NASA'dan büyüleyici panoramik Mars görüntüsü
Facebook 'Arkadaşlık Günü'nü kutladı

Facebook 'Arkadaşlık Günü'nü kutladı
Hababam Sınıfı tiyatro sahnesine taşındı

Hababam Sınıfı tiyatro sahnesine taşındı
Beylikdüzü'nde karaya ölü yunus balığı vurdu

Beylikdüzü'nde karaya ölü yunus balığı vurdu
Tarsus'taki gizemli kazının yapıldığı evde çökmeler başladı

Tarsus'taki gizemli kazının yapıldığı evde çökmeler başladı
The Temptations'un baş solisti Dennis Edwards hayatını kaybetti 

The Temptations'un baş solisti Dennis Edwards hayatını kaybetti 
Goya ödülleri sahiplerini buldu! Handia 10 ödül aldı

Goya ödülleri sahiplerini buldu! Handia 10 ödül aldı
Fırtına nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Fırtına nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
Evsiz adama yemek ısmarladı, adam böyle teşekkür etti

Evsiz adama yemek ısmarladı, adam böyle teşekkür etti