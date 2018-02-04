Çıplak kör fareler yaşlanmaya çözüm olacak

Can Hakman

Söz konusu farelerin genetik yeteneklerine odaklanan bilim insanları, insanların yaşlanmalarına neredeyse durdurabileceklerin bir araştırma üzerinde çalışmaya başladı. Bakıldığında nerede ise kanserden dahi etkilenmeyen fareler, canlıların yaşlanmaları ile doğru orantılı olan‘leri zarar görse dahi yaşlanmaya meydan okumayı başarabiliyor. Hal böyle olunca bilim insanlarının ve bu tür gelişmelere büyük yatırımlarda bulunangibi firmaların gözü bu projeye yönelmeye başladı.Bilim insanları bu fareler üzerinde çalışmalarına devam ediyor. İlk açıklamalara göre şimdilik insanlar üzerinde yaşlanma tamamen durdurulamasa bile bu fareler sayesinde büyük ölçüde durdurulabileceği ön görülüyor.