Civcivleri yerken yakalanan yavru tilki doğaya salındı
Edirne'nin Keşan ilçesinde girdiği kümeste civcivleri yerken köylüler tarafından yakalanan yavru tilki, teslim edildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yerleşim alanlarından uzak bir bölgede doğaya salındı
Keşan'a bağlı Türkmen köyünde yaşayanlar, aç kalması üzerine köydeki kümeslere girerek civcivleri yiyen yavru tilkiyi yakaladı. Yavru tilki, haber verilmesi üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü Keşan Şefliği ekiplerine teslim edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen yavru tilki, daha sonra yerleşim alanlarından uzak bir bölgede doğaya bırakıldı.
DHA