Civcivleri yerken yakalanan yavru tilki doğaya salındı Edirne'nin Keşan ilçesinde girdiği kümeste civcivleri yerken köylüler tarafından yakalanan yavru tilki, teslim edildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yerleşim alanlarından uzak bir bölgede doğaya salındı