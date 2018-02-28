Çivici seri katil vazgeçmiyor!

Türkiye tarihinin en çok konuşulan seri katillerinden biri olan Çivici Katil Süleyman Aktaş  Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tek kişilik hücrede tedavi oluyor. 1 polis memurunu şehit eden ve bunun olayın ardından 6 kişiyi daha katleden Çivici Katil Süleyman Aktaş uslanmıyor! Çivici Katil hala içerisinde çivi çakma isteğinin olduğunu söyledi

28 Şubat 2018, Çarşamba 15:29
Çivici seri katil vazgeçmiyor!
Türkiye tarihinin cinayetleri en çok ses getiren seri katillerinden Çivici Katil lakaplı Süleyman Aktaş, halen Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde cezasını çekmeye devam ediyor. 1986 yılında Antalya'da yol sorduğu bir başkomiseri kendisine ters cevap verdiği gerekçesiyle öldüren Çivici Katil Süleyman Aktaş, 3.5 yıl Bakırköy'de tedavi gördükten sonra çıkmıştı. Geri döndüğü köyü, Denizli Çamköy'de 3 kişiyi daha çivi çakarak öldüren ve o günden itibaren Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tek kişilik hücrede tedavi olan Süleyman Aktaş, içindeki çivi çakma isteğinin ise hiç sönmediğini söyledi.

31 BİN VOLT ÇARPINCA


Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Denizli'de Türkiye Elektrik Kurumu Müessese Müdürlüğü'nde çalışan Süleyman Aktaş, kendi halinde, evli ve 2 çocuk babası bir hat işçisiydi. 31 bin 500 volt elektrik akımına kapılıp ağır yaralandığı iş kazası hayatını değiştirdi. Akli dengesini kaybeden Süleyman Aktaş, cinayet işlemeye başladı. Başkomiseri şehit ettiği cinayetin ardından döndüğü köyünde büyük bir caniliğe imza attı. Çamköy'e yerleşen çivici katil Süleyman Aktaş 5 yıl burada kaldıktan sonra yaşlı bir çifti evlerinde başlarına çekiçle vurarak sersemletip henüz hayattayken sol gözlerine ve alınlarına çivi çakarak, yine bir kişiyi daha başına çivi çakarak öldürdü. Yakalanan ve bir kaç kez tedavi gördüğü Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden kaçan Süleyman Aktaş, şimdi geniş güvenlik tedbirleri altında halen hastanedeki tek kişilik odasında cezasını çekiyor.


 

HİÇ İYİLEŞMEDİ


Manisa'daki tek kişilik hücresinde yatan Süleyman Aktaş'ın 30 yılı aşkın süredir akıl hastanelerinde tedavisi devam ederken, iyileşme göstermediği, saldırganlığı ve çivi çakma isteğinin devam ettiği ileri sürüldü. Odasına ikinci hasta verilemediği ve zaman zaman sağlık görevlilerine karşı bile saldırganlaştığı belirtildi.
 



ÖLÜM LİSTESİ VE 9 RAKAMI...


Cinayetlerin ardından Süleyman Aktaş'ın evinin alt katında uçları özenle sivriltilmiş beton çivileri ve öldürüleceklerin yazıldığı bir liste bulunmuştu. Katil, kendisine verilen ikinci görev gereği 3 kişiyi öldürdüğünü ve 9 rakamının önemli olduğunu bu yüzden 3'er çivi kullandığını söylüyordu. Çivici katilin, paranoid şizofreni olduğu ortaya çıkmıştı.


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