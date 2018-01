Çizgilerin dışındaki adam: Prof. Dr. Mete Atatüre (Mete Atatüre kimdir?)

TÜRKİYE’DE BİLİM YAPMAK ÇOK ZOR!

BİLİMDEN EMEKLİ OLUNMAZ

METE ATATÜRE KİMDİR?

Mine Bozkurt

Cambridge Üniversitesi’nde kuantum fiziği üzerine çalışan Prof. Dr. Mete Atatüre 42 yaşında.Yakın zamanda yıllardır denenen ve bir türlü gözlenemeyen ‘ışık seviyesinin tek hüzmelerde gürültü azalması ölçümü’nü başararak tarihe geçti.Neyse... Geçen gün Mete Atatüre’yle kısa bir yolculuk yaptık.Yaratılırken hamurunu kim karıştırdı bilmiyorum ama harika bir tasarım olmuş.Etrafına öyle bir ışık saçıyor ki karanlık ve cehalet nereye saklanacağını şaşırır!Zeki, başarılı, sıra dışı, sosyal, entelektüel, nazik... Bu liste Satürn’e kadar uzar.Öğrencileri ve Mietzi’yle (kedisi) kurduğu dünyada tutkuyla üretmeye ve sorgulamaya devam ediyor.Şöyle iki üç gün beyninde yaşasam fena olmazdı.Kafasından güzellikler çıkan insanları doğa korusun ve çoğaltsın!Kuantum fiziğine göre gürültü, sinyalin şiddetinden bağımsız olarak arka planda hep vardır.Bu yüzden hiçliğin gürültüsü olduğunu iddia edebiliyoruz.Gürültü, sinyalin oynak olması demektir. Denizdeki dalga gibi... Deniz dalgalıysa derinliği değişir. Bu oynamaya gürültü diyoruz. Aslında buradaki gürültünün sesle bir alakası yok.Eskiden çalışmalarımı kendi kendime yapıyordum. Türkiye’de adım pek bilinmezdi. Buluşumuz İsrail’de, Amerika’da, Fransa’da, Almanya’da haber oldu ama Türkiye’de tesadüfen öğrenildi. Haberi olduktan sonra fizik okumak isteyen birçok Türkiyeli öğrenci bana yazdı. Çoğu öğrenci ailesinin fizik okumalarını istemediğini yazıyor.Türkiye’de sadece 19 üniversitede fizik eğitimi var. Üniversite sayısı arttı ama fizik bölümü sayısı azaldı. Araştırmalara çok destek verilmesi gerekiyor. Bu bağlamda Türkiye’de bilim yapmak çok zor! Üniversite sadece mesleki bir kurum olmamalı. Cambridge Üniversitesi’ndeki fizik mezunlarının yüzde 40’ı başka işler yapıyor. Hayatlarını fizik okumaya adamak zorunda değiller. Fizik okumanın analitik düşünme, problem çözücülük gibi artıları var. Bu eğitimi alan insanlar pek çok dalda başarılı olabilirler.Küçük yaştayken ben de laboratuvarları sevmezdim. Çünkü “Şunu yap!” denirdi. Çocuğunu parka götüren anneler “3 kez salıncağa binip, geleceksin” demiyor. Laboratuvarda kendi seçtiğim şeylerle oynamak farklı bir serüven.Şu andaki yapı çoğulculuğa fırsat vermiyor. Çok polarlı olmamız gerekiyor. Hem farklı fikirlerin barınabildiği hem de yeni yaklaşımların üretilebildiği bir ortam olması gerekiyor. Şu anki durum kontrol etmeye dikte etmeye yönelik. Hiyerarşik yapılar bence özellikle üniversitelerin ruhuna aykırı.TUBİTAK sıkıntılı bir süreçten geçti. Ana misyonuna geri döndüğü zaman böyle sorunlar ortan kalkar. Ben öğrenciyken olduğu haline dönse bile yeter. 1992-1996 yılında TUBİTAK’tan burs almıştım. Üniversite sınavında ilk 500’e giren ve temel bilim okuyanlara TUBİTAK burs veriyordu.Kadın olsaydı “Türk Marie Cruie”, futbolcu olsaydı “Türk Zidane” diyeceklerdi. İyi niyetli tabii ki, ama yine de artık bu benzetmelerden kurtulmamız gerekiyor. Ben hiçbir şeyin versiyonu değilim. Kendi halimde Mete’yim.Hafta sonları dahil her gün çalışıyorum. Sadece bir gün az çalışıyorum. O da tatilimsi bir şey oluyor. Haftada üç film izlerim. Kürek ve bisiklet en sevdiğim iki spor.Biraz da akordeon, ukulele ve gitarla oynuyorum. İyi bir müzik dinleyicisiyim. Ay fotoğrafları çekiyorum, yeri ayrıdır bende Ay’ın. Her akşam mutlaka gökyüzüne bakarım.Her şeye zaman yetmediği için uykudan kesiyorum. Genelde 4-6 saat arası uyuyorum.Buraya ilk geldiğimde bir bankta oturup, broşürlere bakıyordum. O sırada yanımdan geçti. Sadece bakıştık. Okula eskisi kadar gelmiyor. Oradan kalkınca da karşımda Brian David Josephson’ı (Nobel ödüllü fizikçi) gördüm. Onunla daha çok iletişim halindeydim.Başka bir gezegende yaşamamız gerektiği için değil de sadece gidip gidemeyeceğimizi merak ettiğim için bile denemeye değer. İnsanı doğadaki diğer canlılardan farklı yapan birebir ihtiyacı olmayan şeyleri de merak etmesidir. Biraz daha doğru hareket edebilirsek dünya herkese yeter.Evren o kadar büyük ki olmama olasılığı çok düşük. Carl Sagan “Eğer tüm evrende yaşam sadece Dünya’da varsa, bu çok büyük bir yer israfı olurdu” demiş.Bilim insanları kuşkucudur ve sebep arar. Cevap ararken ilk gidilen yer din olmuyor. Dine gelene kadar doğayı ve hayatı birçok araçla anlayabiliriz. Tüm bunlardan sonra inanç olarak nerede duracaklarına karar veriyorlar. Nobel ödülü alıp her Pazar kiliseye giden bilim insanları var. Tamamen reddetmiş olan da...Her bilimsel buluşun hem iyi hem de kötüye kullanılma olasılığı var. Nükleer enerji de üretebilirsiniz silah da...Bilimin iyi kötü demeden var gücüyle bir şeyleri bulmaya çalışması gerek. Sonrasını devlet, uzmanlar ve hatta sivil toplum örgütlerinin ortak geliştirdiği politikalar belirlemeli.Yıllarca beyin göçü olmaması gereken ama var olan bir problem olarak varsayıldı. Beyin göçü olmalı. Bazıları ülkelerine geri dönmeli. Bence Türkiye’nin beyin göçü alması gerekiyor. Sadece Boğaziçi ve Bilkent’e birkaç Erasmus öğrencisi gelmemeli. Türkiye’de bu heterojen ortamı yaratmalıyız.Amy Winehouse öldüğünde kedisini Mietzi’nin sahibi almış. Amy’nin kedisi Mietzi’yi hırpalamaya başlamış. Adam da Mietzi’den vazgeçip, bir sanat merkezine bırakmış. Onu bırakıldığı sanat merkezinden edindim.Laboratuvar olarak yelkenli bir gemiyi seçmiş olan Charles Darwin’i izlemek isterdim. Evrim gerçekten inanılmaz güçlü bir bilimsel olgu ve onun fark edildiği o sürece tanıklık etmeyi çok isterdim.İnsanların nefes almak, yemek içmek kadar sorgulamayı ve kanıt olmadan inanmamayı da aynı doğallıkla yapabilmelerini isterdim.Aksine çok eğleniyorum. Koca bir bulmacanın henüz başındayız. Bilimden emekli olunmaz. 93 yaşında olup da okula gelen profesörlerimiz var. O iştah bitmez.Kuantum fiziğinde geçen kavramlar ve terminolojinin yanlış algılanması ve yorumlanması olarak düşünüyorum.Atomik boyutlarda gözlenen kuantum özelliklerini mikroskobik objelere yaydığımızda o işin tamamen felsefesi oluyor.Bir şiirden esinlenip, bilim yapmak gibi... Kuantumun zihin kontrolüyle kesinlikle alakası yok. Delirtmeyin beni!Nobel almak güzel bir şey ama kimse ödül almak için çalışmaz. İşimi tutkuyla yapıyorum. Artık bilim ekip halinde yapılıyor. Bir kişiye verilen ödüller süreci yansıtmıyor.Hayatınızda iz bırakan üç19 Şubat 1975 Ankara doğumlu olan Türk fizikçi ve akademisyen Mete Atarüre,bölümünde öğretim üyesidir.Kuantum fiziği alanında çalışmaktadır. Işığın doğasını daha iyi anlamak üzere çalışmalar yapan, 2015 yılında ölçülmesi imkânsız olarak kabul edilen ''nü gerçekleştirmiştir.Franz Kafta – Mavi Oktav DefterleriFyodor Dostoyevsky – Yeraltından NotlarUrsula Le Guin – Yerdeniz BüyücüsüCinema ParadisoEagle vs. SharkMulholland DriveDead Kennedys – Well-Paid Scientist (Bu şarkının sözleri, doktora yaptığım yıllarda duvarımda asılıydı. Bana neden bilim yaptığımı hatırlatsın diye...)Bad Religion – Modern ManTom Waits – I’ll be GoneJoan MiroMan RayFelicien RopsRobert OppenheimerRichard FeynmanMaria Goeppert Mayer