Çizmeyi geri isteyen Demet Akalın'a hayranından yanıt geldi

'ÇİZMELERİ İADE ETMEYE HAZIRIM'

NE OLMUŞTU?

'ÇİZMELERİ GERİ GÖNDER!'

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Elif Bayram

'Ben. 27 Aralık 2017 Tarsus'un kurtuluşunda gerçekleşen konserde Demet Akalın'ın çizmesini hediye ettiği kişiyim. Şimdi gerçek olayı anlatmak için bu paylaşımı yapma gereği duydum. Başta şunu söylemek istiyorum; konserin video kaydı mevcuttur. Ben konserde arka sıralardaydım,şöyle seslendi; "bugün kimin doğum günü ise ona çizmelerimi hediye edeceğim" dedi. Bunun üzerine neredeyse herkes el kaldırıp "benim doğum günüm" diye bağırmaya başladı. Beni de görüp nüfus cüzdanımı kontrol etmek istedi. Polis eşliğinde ön tarafa getirildim. Demet Akalın bana sordu, "ayak numaran kaç" diye, ben de "39" dedim. Daha sonra Demet Hanım da "iyi sana olur" dedi.aramızda bu konuşmadan başka bir konuşma geçmedi. Yani ona sadece 39 kelimesini kullandım. Konser bittikten sonra bir güvenlik görevlisi ile bana çizmeleri gönderdi. Bu çizmeleri paylaş beni de etiketle demiş. Ben de paylaşıp Demet Akalın'ı etiketledim. Yani kısacası ben Demet Hanım'dan hiçbir şekilde çizmelerini isteyip "ayak numaramız aynı, bana verin" diye bir cümle kurmadım. Benim çizmeleri satışa çıkartma olayına gelince; diyelim ki o gün benim doğum günüm değildi de bir erkeğin doğum günüydü. O erkek arkadaşımız çizmeyi giyecek miydi? Olmayınca satacaktı. Ya da başka bir ihtimal düşünelim, o gün bana çizme değil de altın hediye etseydi, ben o altını ömür boyu saklayacak mıydım ? Çünkü bazen hediyeler verilen kişiye faydası dokunması için de verilir. Keşke çizmeler bana olsaydı da satma gereği duymasaydım. O zaman bu olayın magazin programlarında bile tartışılacak bir konu haline gelmemiş olurdu. Tekrardan Demet Hanım'a vermiş olduğu hediye için teşekkür ederim,geri istemiş olmasından dolayı da iade etmeye hazırım.'Demet Akalın, doğum günü Tarsus'un kuruluşuna denk gelen hayranı 27 yaşındaki Duygu Temir'e 7 bin TL'ye aldığı çizmesini hediye etmişti., çizmeyi hediye ettiği hayranının nüfus cüzdanını kontrol ederek doğum gününün 27 Aralık olup olmadığını da kontrol etmişti.Daha sonra hayranına hediye ettiği çizmenin satışa çıkarıldığını gören Demet Akalın, sosyal medya hesabından çizme haberini paylaştı ve altına da yaşadığı hayal kırıklığıyla ilgili şunları yazdı:"Bazen bazıları gerçekten hiçbir şeyi haketmez! Numaramız aynı dedin! Hediye hatıra olarak saklanır satışa çıkmaz! Yazık geri gönder… Ben başka kıymet verecek gerçek bir fanıma veririm!"