Cizreli Mehmet, LP ile düet yaptı: Lost on you

İngiliz şarkıcı Anne Marie ile Cizreli Mehmet birlikte sahne aldı

BU KEZ KARŞISINDA EFSANE İSİM VAR

Anne Marie’yle düet yapan Cizreli Mehmet konuştu

Çiğdem Saltık

Geçen sene telefon uygulaması 'smule' ile İngiliz şarkıcı'nin '' şarkısına düet yapanbu performansıyla sosyal medyada büyük beğeni kazanmış, hatta ünlü isimle birlikte sahne bile almıştı.ile yaptığı düet sonrası sosyal medyada büyük beğeni toplayan Cizreli Mehmet, bu defa efsane isimile '' şarkısına düet yaptı.Büyük beğeni toplayan düete'da 240 bin izlemeye ulaştı.