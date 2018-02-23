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Cizreli Mehmet, LP ile düet yaptı: Lost on you

İngiliz şarkıcı Anne Marie'nin 'Rockabye' şarkısına yaptığı düetle adını duyuran Cizreli Mehmet Ali, bu kez efsane isim LP (Laura Pergolizzi) ile 'Lost On You' şarkısına düet yaptı

Cizreli Mehmet, LP ile düet yaptı: Lost on you
Geçen sene telefon uygulaması 'smule' ile İngiliz şarkıcı Anne Marie'nin 'Rockabye' şarkısına düet yapan Cizreli Mehmet Ali, bu performansıyla sosyal medyada büyük beğeni kazanmış, hatta ünlü isimle birlikte sahne bile almıştı.

İngiliz şarkıcı Anne Marie ile Cizreli Mehmet birlikte sahne aldıİngiliz şarkıcı Anne Marie ile Cizreli Mehmet birlikte sahne aldı

BU KEZ KARŞISINDA EFSANE İSİM VAR

Anne Marie ile yaptığı düet sonrası sosyal medyada büyük beğeni toplayan Cizreli Mehmet, bu defa efsane isim LP (Laura Pergolizzi) ile 'Lost On You' şarkısına düet yaptı.



Büyük beğeni toplayan düet Youtube'da 240 bin izlemeye ulaştı.

Anne Marie’yle düet yapan Cizreli Mehmet konuştuAnne Marie’yle düet yapan Cizreli Mehmet konuştu



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