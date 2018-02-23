Cizreli Mehmet, LP ile düet yaptı: Lost on you

Geçen sene telefon uygulaması 'smule' ile İngiliz şarkıcı Anne Marie
'nin 'Rockabye
' şarkısına düet yapan Cizreli Mehmet Ali,
bu performansıyla sosyal medyada büyük beğeni kazanmış, hatta ünlü isimle birlikte sahne bile almıştı.
İngiliz şarkıcı Anne Marie ile Cizreli Mehmet birlikte sahne aldı
BU KEZ KARŞISINDA EFSANE İSİM VAR
Anne Marie
ile yaptığı düet sonrası sosyal medyada büyük beğeni toplayan Cizreli Mehmet, bu defa efsane isim LP (Laura Pergolizzi)
ile 'Lost On You
' şarkısına düet yaptı.
Büyük beğeni toplayan düet Youtub
e'da 240 bin izlemeye ulaştı.
Anne Marie’yle düet yapan Cizreli Mehmet konuştu
Çiğdem Saltık