Clarence Seedorf Deportivo'nun hocası oldu

EMRE ÇOLAK'LA SORUN YAŞAMIŞTI

Emre Çolak antrenmandan kovuldu (Emre Çolak kimdir?)

Erdinç Şahin

'da yeni teknik direktör belli oldu. İspanyol basının iddiasına göre'dan boşalan teknik adamlık görevine Hollandalı efsane futbolcugetirildi.Teknik direktörlük kariyerine Milan'da başlayan ancak buradaki kariyeri kısa süren Seedorf son olarak Çin takımı Shenzhen FC'yi çalıştırıyordu.Deportivo'nun Hollandalı çalıştırıcı ile son görüşmeler yapıldı ve anlaşmanın resmen açıklandı.İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Deportivo La Coruna, teknik direktör Cristobal Parralo'nun görevine son verdiğini ve Seedorf'u takımın başına getirdiğini açıkladı.Eski hoca Parralo milli yıldızımız Emre ile yaşadığı sorunla gündeme gelmişti.Deportivo teknik direktörü Cristobal Parralo, Emre'nin antrenmandaki davranışlarını ve performansına tepki göstermiştiİspanyol teknik adam Emre'ye, "Bir problemin mi var? Eğer antrenman yapmak istemiyorsan, soyunma odasına git" diyerek idmandan kovmuştu. Futbolcularla arasının çok iyi olmadığı söylenen Parralo'nun bu olay suyunu iyice ısıtmıştı