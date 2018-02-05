Clarence Seedorf Deportivo'nun hocası oldu

Deportivo
'da yeni teknik direktör belli oldu. İspanyol basının iddiasına göre Cristobal
'dan boşalan teknik adamlık görevine Hollandalı efsane futbolcu Clarence Seedorf
getirildi.
Teknik direktörlük kariyerine Milan'da başlayan ancak buradaki kariyeri kısa süren Seedorf son olarak Çin takımı Shenzhen FC'yi çalıştırıyordu.
Deportivo'nun Hollandalı çalıştırıcı ile son görüşmeler yapıldı ve anlaşmanın resmen açıklandı.
EMRE ÇOLAK'LA SORUN YAŞAMIŞTI
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Deportivo La Coruna, teknik direktör Cristobal Parralo'nun görevine son verdiğini ve Seedorf'u takımın başına getirdiğini açıkladı.
Eski hoca Parralo milli yıldızımız Emre ile yaşadığı sorunla gündeme gelmişti.
Emre Çolak antrenmandan kovuldu (Emre Çolak kimdir?)
Deportivo teknik direktörü Cristobal Parralo, Emre'nin antrenmandaki davranışlarını ve performansına tepki göstermişti
İspanyol teknik adam Emre'ye, "Bir problemin mi var? Eğer antrenman yapmak istemiyorsan, soyunma odasına git" diyerek idmandan kovmuştu. Futbolcularla arasının çok iyi olmadığı söylenen Parralo'nun bu olay suyunu iyice ısıtmıştı
Erdinç Şahin