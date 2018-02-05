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Clarence Seedorf Deportivo'nun hocası oldu

Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo'nun yeni teknik direktörü Clarence Seedorf oldu. Hollandalı teknik adam son olarak Çin ekibi Shenzhen FC'yi çalıştırıyordu. Eski hoca Parralo'nun Emre Çolak'la yaşadığı sorundan sonra kovulması da dikkatlerde kaçmadı

05 Şubat 2018, Pazartesi 14:07
Clarence Seedorf Deportivo'nun hocası oldu
Deportivo'da yeni teknik direktör belli oldu. İspanyol basının iddiasına göre Cristobal'dan boşalan teknik adamlık görevine Hollandalı efsane futbolcu Clarence Seedorf getirildi.

Teknik direktörlük kariyerine Milan'da başlayan ancak buradaki kariyeri kısa süren Seedorf son olarak Çin takımı Shenzhen FC'yi çalıştırıyordu.

Deportivo'nun Hollandalı çalıştırıcı ile son görüşmeler yapıldı ve anlaşmanın resmen açıklandı.
 

EMRE ÇOLAK'LA SORUN YAŞAMIŞTI


İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Deportivo La Coruna, teknik direktör Cristobal Parralo'nun görevine son verdiğini ve Seedorf'u takımın başına getirdiğini açıkladı. 

Eski hoca Parralo milli yıldızımız Emre ile yaşadığı sorunla gündeme gelmişti. 

Emre Çolak antrenmandan kovuldu (Emre Çolak kimdir?)Emre Çolak antrenmandan kovuldu (Emre Çolak kimdir?)

Deportivo teknik direktörü Cristobal Parralo, Emre'nin antrenmandaki davranışlarını ve performansına tepki göstermişti

İspanyol teknik adam Emre'ye, "Bir problemin mi var? Eğer antrenman yapmak istemiyorsan, soyunma odasına git" diyerek idmandan kovmuştu. Futbolcularla arasının çok iyi olmadığı söylenen Parralo'nun bu olay suyunu iyice ısıtmıştı

 


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