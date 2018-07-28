Club Africain - Galatasaray maçı özeti

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını dolu dolu sürdürüyor. İsviçre Kampını tamamlayan ve Türkiye'ye dönerek hazırlıklarına devam eden Fatih Terim'in öğrencileri 5. hazırlık maçında Tunus ekibi Club Africain ile karşılaştı. Galatasaray sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı ve sezon öncesi hazırlık dönemini galibiyetle kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

Club Africain 0 - 1 Galatasaray

90.DK: GOL! Onyekuru'nun golüyle öne geçiyoruz

40.DK: Normal hazırlık maçlarının aksine Club Africain-Galatasaray maçı çok olaylı geçiyor. Çıkan olaylar sonrası oyun birkaç dakika durdu.

27.DK: Sinan Gümüş'e yapılan sert faul sonrası Fatih Terim sinirlenerek sahaya girdi.

1.DK: Karşılaşma başladı.

Galatasaray'ın ilk 11'i:

İsmail, Linnes, Maicon, Donk, Carole, Fernando, Belhanda, Feghouli, Sinan, Rodrigues, Gomis

CLUB AFRİCAN'I TANIYALIM

Geçtiğimiz sezon Tunus Ligue 1 Pro’yu üçüncü sırada tamamlayan Club Africain’ın tarihinde 13 Tunus Ligi birinciliği, 13 Tunus Kupası şampiyonluğu ve 1 CAF Şampiyonlar Ligi zaferi bulunuyor.

Kadrosunda Balbouli, Mokhtar Belkhiter, Ahmed Khalil, Ghazi Ayadi gibi milli futbolcuları bulunan Club Africain’ı Belçikalı Teknik Direktör José Riga çalıştırıyor.



