Club Africain - Galatasaray maçı özeti
Galatasaray sezonun 5. hazırlık maçında Tunus ekibi Club Africain ile Rades kentinde karşı karşıya geldi. Aslan Onyekuru'nun son dakikadaki golüyle sahadan galip ayrıldı. Bu galibiyetle Galatasaray sezon öncesi oynadığı 5 hazırlık maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını dolu dolu sürdürüyor. İsviçre Kampını tamamlayan ve Türkiye'ye dönerek hazırlıklarına devam eden Fatih Terim'in öğrencileri 5. hazırlık maçında Tunus ekibi Club Africain ile karşılaştı. Galatasaray sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı ve sezon öncesi hazırlık dönemini galibiyetle kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR...
Club Africain 0 - 1 Galatasaray
90.DK: GOL! Onyekuru'nun golüyle öne geçiyoruz
40.DK: Normal hazırlık maçlarının aksine Club Africain-Galatasaray maçı çok olaylı geçiyor. Çıkan olaylar sonrası oyun birkaç dakika durdu.
27.DK: Sinan Gümüş'e yapılan sert faul sonrası Fatih Terim sinirlenerek sahaya girdi.
1.DK: Karşılaşma başladı.
Galatasaray'ın ilk 11'i:
İsmail, Linnes, Maicon, Donk, Carole, Fernando, Belhanda, Feghouli, Sinan, Rodrigues, Gomis
CLUB AFRİCAN'I TANIYALIM
Geçtiğimiz sezon Tunus Ligue 1 Pro’yu üçüncü sırada tamamlayan Club Africain’ın tarihinde 13 Tunus Ligi birinciliği, 13 Tunus Kupası şampiyonluğu ve 1 CAF Şampiyonlar Ligi zaferi bulunuyor.
Kadrosunda Balbouli, Mokhtar Belkhiter, Ahmed Khalil, Ghazi Ayadi gibi milli futbolcuları bulunan Club Africain’ı Belçikalı Teknik Direktör José Riga çalıştırıyor.