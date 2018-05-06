CNN Türk canlı izle: AK Parti İl Kongresi canlı yayın

CNN TÜRK CANLI İZLE

Akın Güler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimleri için partisinin seçim manifestosunu açıklayacak. Kongre Sinan Erden Spor Salonu'nda yapılacak. AK Partili sseçmneler kongreye büyük bir ilgi gösterirken CNN Türk de kongereyi canlı yayınlayacak.CNN Türk'ü canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.Katılımcılara parti örgütleri tarafından biletler dağıtıldı. İki ayrı bilet bulunuyor. Birinci bilet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongreden önce dışarıda yapacağı konuşmayı takip edebilecekler için miting alanına girişe izin veriyor. Diğer bilet ise İstanbul İl Kongresinin yapılacağı Sinan Erdem Spor Salonunun girişine izin veriyor. Bileti olmayanlara da kapıda bilet dağıtılıyor.Mevcut İl Başkanı Bayram Şenocak’ın tek liste halinde seçime gireceği AK Parti 6. Olağan İl Kongresi için salon içinde de hazırlıklar tamam. Bütün koltuklara parti bayrağıyla birlikte Türk Bayrakları konuldu. Spor salonu içindeki elektronik ekranlar da seçim sloganları dönmeye başladı. Salondaki dev ekranda dönen "İlk günkü aşkla yeniden diriliş" sloganı dikkat çekti. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saat 14:00’de önce spor salonu dışında toplanan kalabalığa seslenmesi ardından da salon içine gelerek partisinin seçim manifestosunu açıklaması bekleniyor.