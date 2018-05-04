CNN Türk canlı izle: Halk TV canlı izle: CHP adayını belirliyor

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Akın Güler

Cumhuriyet Halk Partisi günlerce beklenen cumhurbaşkanı adayını bugün açıklıyor. Büyük bir sürpriz olmazsa Muharrem İnce aday gösterilecek. Seçmenler bu tarihi anı yakından takip etmek istiyorlar. CHP adayını saat 10.00 gibi açıklayacak.CNN Türk'ten canlı yayını takip etmek için aşağıdaki linke tıklayınız.CHP'nin adayını Halk TV'den seyretmek için aşağıdaki linke tıklayınız.Günlerdir beklenen “CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?” sorusu bugün yanıtını buluyor.Ankara’da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek ‘Büyük Buluşma’da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayını açıklayacak.Aday tanıtım toplantısından yarım saat önce de Türkiye Barolar Birliği Konukevi’nde CHP’nin genel kurul toplantısı “Cumhurbaşkanı adayı için” toplanacak.Dünkü CHP grubunda, adaylık için ismi geçen isimlerden İlhan Kesici’nin “Adayımız Muharrem İnce. Parti yetkilileri kendisiyle konuştu” sözlerinin ardından adaylık için Muharrem İnce’nin isminin kesinleştiği konuşuluyor.