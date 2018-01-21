ÇNRA'lar böyle vurdu

ÇNRA NEDİR?

Nazlı Erdol

'nce'e yönelik gerçekleştirilen ve dün başlayan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.’ndan yapılan açıklamada, "Şu ana kadarveterör örgütleri tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu ve benzeri 153 hedef ateş altına alındı" denildi.Genelkurmay açıklamasında, “Tespit edilen hedefler, kara ateş destek vasıtaları ile ateşle taarruz edilerek etkisiz hale getirilmeye devam edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.’e operasyondada () kullanıldı. ÇNRA’ların terör mevzilerine yönelik atışları kameralara yansıdı., gece ve gündüz her türlü hava ve arazi şartlarında, yüksek öncelikli hedefler üzerine görmeyerek ateşler açarak manevra birliklerine etkin ateş desteği sağlayan bir silah sistemidir., en modern alt sistemlere sahip olup 3 km’den 40+ km’ ye kadar mesafeler dahilinde derinlikte yoğun ve etkili görmeyerek ateşler sağlar.