Coachella 2018'de sahne alacak isimler açıklandı

Nazlı Erdol

Her yıl'nineyaletindeki'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alanmüzik festivalinin 2018 programı belli oldu.Her yıl olduğu gibi bu yıl da Nisan ayında düzenlenecek festivalin heyecanla beklenen kadrosu belli oldu.Biletleri dakikalar içerisinde tükenen festival müzik ve sanat dünyasının devlerini bir araya getirmeye hazırlanyor.2016 yılından bu yana yoğun talepler nedeniye 2 hafta sonu olarak düzenlenen festivalin headliner isimleri geçtiğimiz sene hamileliği nedeniyle festivale katılamayacağını son anda açıklayan, 2017 yılında adından en çok söz ettiren isim olanve geride bıraktığımız yılın kapanışını efsanevi bir şekilde yapanolarak açıklandı.13-15 ve 20-22 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan festivalde sahne alacak diğer isimler ise;vegibi onlarca isim yer alıyor.