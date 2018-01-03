Coachella 2018'de sahne alacak isimler açıklandı

Her yıl ABD
'nin California
eyaletindeki Coachella Vadisi
'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella
müzik festivalinin 2018 programı belli oldu.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Nisan ayında düzenlenecek festivalin heyecanla beklenen kadrosu belli oldu.
Biletleri dakikalar içerisinde tükenen festival müzik ve sanat dünyasının devlerini bir araya getirmeye hazırlanyor.
2016 yılından bu yana yoğun talepler nedeniye 2 hafta sonu olarak düzenlenen festivalin headliner isimleri geçtiğimiz sene hamileliği nedeniyle festivale katılamayacağını son anda açıklayan Beyonce
, 2017 yılında adından en çok söz ettiren isim olan The Weeknd
ve geride bıraktığımız yılın kapanışını efsanevi bir şekilde yapan Eminem
olarak açıklandı.
13-15 ve 20-22 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan festivalde sahne alacak diğer isimler ise; Kygo
, Jamiroquai
, A Perfect Circle
, French Montana
, MØ
, Jamie Jones
, Kamaiyah
ve Alison Wonderland
gibi onlarca isim yer alıyor.
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Nazlı Erdol