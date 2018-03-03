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Çobanbey Kersenli İlkokulu eğitime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteği ile Grease Vakfı’nın restore ettiği ve donattığı Halep’in kuzeyinde bulunan Çobanbey Kersenli İlkokulunun açılışı yapıldı

03 Mart 2018, Cumartesi 16:54
Çobanbey Kersenli İlkokulu eğitime açıldı
Halep’in kuzeyindeki Çobanbey Kersenli İlkokulu yeniden eğitime açıldı. Okul müdürü, bölgenin DEAŞ kontrolü altında bulunduğu dönemde savaş sebebiyle büyük hasar gören, kar ve yağmur sularının da tahrip ettiği okulun tadilatında emeği geçenlere teşekkür etti. Okulun 6 sınıflı olduğu, 200-220 öğrenci kapasitesinin bulunduğu belirtildi.

45 GÜNDE TAMAMLANDI

Grease Vakfı müdürü de okulun tadilatının 45 günde tamamlandığını, 4 sınıfı olan okula 2 sınıf daha eklediklerini söyledi.



Okulun açılış törenine Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü, Kilis İl Milli Eğitim Müdürü, Fırat Kalkanı eğitim görevlileri ve müdür yardımcısı da katıldı.


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