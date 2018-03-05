Çobanlarla çiftçiler çatıştı: 20 ölü

Nijerya'da, çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda 20 kişi öldü. Nijerya'da büyükbaş hayvanların otlatılması ve hayvanların çalınması nedeniyle çobanlar ve çiftçiler arasında bu tür ölümlü kavgalar sık sık yaşanıyor

Çobanlarla çiftçiler çatıştı: 20 ölü
Yerel basında yer alan haberlerde, çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olduğu, yaklaşık 200 büyükbaş hayvanın ise çalındığı ifade edildi. Bölge sakinleri çatışma alanından göç etmeye başladı.

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak Plateau eyaletine bağlı Nyiwa ve Yerimaru köylerinde üç gün önce çıkan çatışmalarda 15 kişi yaşamını yitirmişti.
 

DÜŞMAN KABİLELER


Nijerya'da hayvancılıkla uğraşan göçebe Fulani kabilesiyle tarımla uğraşan Mambilla kabilesi karşı karşıya geliyor.

Hayvanlarına otlak bulabilmek için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, Mambilla kabilesinden çiftçilerin, hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Mambilla kabilesinden çiftçiler ise Fulanilerin hayvanlarını, kendilerine ait tarım alanlarında otlattığını ileri sürüyor.

AA


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