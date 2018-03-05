Çobanlarla çiftçiler çatıştı: 20 ölü

DÜŞMAN KABİLELER

Nazlı Erdol

Yerel basında yer alan haberlerde, çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olduğu, yaklaşık 200 büyükbaş hayvanın ise çalındığı ifade edildi. Bölge sakinleri çatışma alanından göç etmeye başladı.Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak Plateau eyaletine bağlı Nyiwa ve Yerimaru köylerinde üç gün önce çıkan çatışmalarda 15 kişi yaşamını yitirmişti.'da hayvancılıkla uğraşan göçebekabilesiyle tarımla uğraşankabilesi karşı karşıya geliyor.Hayvanlarına otlak bulabilmek için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, Mambilla kabilesinden çiftçilerin, hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Mambilla kabilesinden çiftçiler ise Fulanilerin hayvanlarını, kendilerine ait tarım alanlarında otlattığını ileri sürüyor.