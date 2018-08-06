Cocu: Artık gerçek mücadele bizi bekliyor

Cocu'lu Fenerbahçe sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. turunda Benfica ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma ile açıyor. Fenerbahçe'nin Devler Ligi yolunda oynayacağı bu maçta rakibini yenerek ikinci maçta avantajlı durama geçmek istiyor.

Mücadele öncesi Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu, Brezilyalı yıldız futbolcu Giuliano ile birlikte Benfica maçı öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı.

İşte Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun açıklamaları:

"Benfica'nın son dönemde oynadıkları, bu sezonki hazırlık maçlarını izledik, onlara odaklandık. Takım içerisinde çok fazla değişimleri yok. Onlara saygı duyuyoruz, kaliteli bir takımlar ama biz de kaliteli bir takımız."

'OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM'

"Mevcut şartlar bu şekilde. Daha şimdiden bahaneler aramaya gerek yok. Bunu bir şanssızlık olarak görmüyorum. O sakatmış, o cezalıymış, buna bakmıyorum. Oynayacak oyuncularıma güveniyorum ve iyi bir skor alacağımıza olan inancım tam."

'BURADA OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUZ'

"Burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Artık gerçek mücadele bizi bekliyor. Büyük bir kulüpler, saygı duyuyoruz ama kendi kalitemize de inancımız sonsuz. Böyle büyük bir maça çıkacak olmaktan mutluyuz. Böyle statlar maçın büyüklüğünü gösterir." "İyi bir mücadele olacağını düşünüyorum. Biz de sonuna kadar iyi bir skor alabilmek için elimizden geleni yapacağız. İkinci maçta kendi taraftarımız önünde turu geçen taraf olmak istiyoruz." "Çok fazla hazırlık maçı oynadım, yarınki maça hazırız. Felsefenizi anlatmak için maçlara ihtiyaç vardır. Oyuncu anlamında kadroya bakarsak çok değişiklik olmadı. Oyuncularımın gayretinden büyük mutluluk duyuyorum."

'RAKİBE SAYGI DUYUYORUZ'

"Hazırlık döneminde yeterince maç oynadık. Oyuncu anlamında kadromuzda büyük değişiklikler olmadı ama burada şu an yeni bir antrenör, yeni bir çalışma tarzı var. Biz turu geçmek istiyoruz. Biz rakibe saygı duyuyoruz kesinlikle. Ama bu saygının adı 'korku' değil." "Josef'in buraya gelmiş olmasının sebebi, bu takımın bir parçası olması. Her iki maçta da cezalı ama maça hazırlık sırasında onun da yardımcı olacağını düşündük ve onu buraya getirdik."

'HİÇBİR ZAMAN İSİM VERMEM'

"Ben hiçbir zaman kimin oynayıp oynamayacağı ile ilgili demeç vermem. Önce oyuncuları bilgilendirmek gerektiğine inanıyorum, sonuç itibariyle taktiksel bir mücadeleye de çıkacağız. Yarını bekleyelim ve kimin oynayacağını görelim." "Benfica yaratıcı oyunculara sahip bir takım. Geçiş oyununu da iyi oynuyorlar ama birlikte olduklarında güçlü bir takımlar. Bizim maksimum seviyede performansımızı sahaya yansıtmamız gerekiyor. İyi bir skorla avantajı elimize almak istiyoruz."