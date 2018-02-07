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Çocuğun özgüveni için yaşa göre aktivite seçilmeli

 Klinik Psikolog Semiha Afyonlu Kaya çocuklar ile nasıl kaliteli zaman geçirileceğine yönelik bilgiler verdi. Kaya, ‘Kaliteli zaman geçirmek çocuklara kendilerini güvende ve değerli hissettirir. Özgüven için ise yaşa göre aktivite seçilmeli.” dedi.
 

Çocuğun özgüveni için yaşa göre aktivite seçilmeli

Çocuklarla kaliteli zaman geçirme konusunda anne ve babanın işin başında özverili davranması gerektiğinin altını çizen Klinik Psikolog Semiha Afyonlu Kaya, bunun için ebeveynlerin çocukla birlikteyken eş zamanlı olarak başka bir aktivite ile uğraşılmaması konusunda uyarılarda bulundu.
 

Çocuk kendini güvende ve değerli hissetmeli


Kaliteli ve nitelikli zaman geçirmenin çocuklara kendilerini güvende ve değerli hissettirdiğinin altını çizen Kaya, çocukla ebeveyn arasında da bir güven duygusunun geliştiğini kaydetti. Çocuğun böylece kendini daha huzurlu hissedeceğini de vurgulayan Kaya, kaliteli ve nitelikli zaman geçirmenin bazı kuralları olduğunu söyledi.
 
Klinik Psikolog Semiha Afyonlu Kaya en önemli kurallardan birinin zaman belirlemek olduğunu ifade ederek, “Bu zaman içerisinde çocuğunuzla iş birliği içerisinde olmalısınız. Çocuk demeli ki, “Ben şu an annem ve babamla ortak bir aktivite yapıyorum.” Çocuk o anda kendini güvende hissedebilmek için sizinle iş birliği içerisinde olmalı ve bunu hissedebilmeli. Yani çocukla anne – babanın yanında oynarken, ebeveynin kitap okuması, telefonu ile uğraşması birlikte zaman geçirdikleri anlamına gelmez.” hatırlatmasını yaptı.


 

Duygusal iş birliği


Bir diğer kuralın aktivite seçimi olduğuna değinen Kaya, yaşa göre seçilecek aktivitenin çocuğun özgüveni açısından daha faydalı olacağını vurguladı. Kaya son olarak, “Bir kural daha var ki; sadece kaliteli zaman geçirmede değil çocuk yetiştirmede de çok önemli bir kuraldır, duygu paylaşımı. Ne yazık ki bizler bu konuda biraz zorlanıyoruz. Kaliteli zaman geçirme olayını gözümüzde büyütmemeliyiz.

"Önemli olan çocuğunuza duygusal anlamda iş birliği içerisinde olduğunuzu hissettirmek. Çocukların, onun yanında olduğunuzu, bütün konsantrenizin onun üzerinde olduğunu hissettirmenize ihtiyacı var.” diye konuştu.
 
 


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